Tre cisterna nafte godasin mina detare iraniane dhe marrin flakë rreth Ngushticës së Hormuzit
Televizioni shtetëror iranian, duke cituar Gardën Revolucionare dhe Marinën, tha se dy cisterna u goditën brenda ngushticës dhe një e tretë po digjej në lindje të saj; Teherani paralajmëroi anijet që kalojnë pa miratimin e tij
Tre cisterna nafte goditën mina detare iraniane dhe morën flakë të shtunën rreth Ngushticës së Hormuzit, raportoi televizioni shtetëror iranian, duke cituar Gardën Revolucionare dhe Marinën e Iranit, siç raporton Associated Press. Dy nga cisternat u goditën brenda ngushticës, ndërsa një e tretë po digjej në lindje të saj. Nuk u dhanë detaje për viktima, për kombësinë e anijeve apo për destinacionet e tyre.
Garda Revolucionare dhe Marina iraniane paralajmëruan se anijet që përdorin rrugë pa miratimin e Iranit do të përballen me një fat të ngjashëm. Irani ka sulmuar anijet në ngushticë gjatë luftës së tij me Shtetet e Bashkuara, në një përpjekje për të rritur çmimet e energjisë, ndërsa bllokada amerikane ndaj porteve iraniane e ka dëmtuar rëndë ekonominë e vendit. Muaji tetor shënoi numrin më të lartë të incidenteve me anije tregtare që nga fillimi i luftës në shkurt.
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