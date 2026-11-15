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15 Nën 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Tre cisterna nafte godasin mina detare iraniane dhe marrin flakë rreth Ngushticës së Hormuzit

Televizioni shtetëror iranian, duke cituar Gardën Revolucionare dhe Marinën, tha se dy cisterna u goditën brenda ngushticës dhe një e tretë po digjej në lindje të saj; Teherani paralajmëroi anijet që kalojnë pa miratimin e tij

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Tre cisterna nafte godasin mina detare iraniane dhe marrin flakë rreth Ngushticës së Hormuzit

Tre cisterna nafte goditën mina detare iraniane dhe morën flakë të shtunën rreth Ngushticës së Hormuzit, raportoi televizioni shtetëror iranian, duke cituar Gardën Revolucionare dhe Marinën e Iranit, siç raporton Associated Press. Dy nga cisternat u goditën brenda ngushticës, ndërsa një e tretë po digjej në lindje të saj. Nuk u dhanë detaje për viktima, për kombësinë e anijeve apo për destinacionet e tyre.

Garda Revolucionare dhe Marina iraniane paralajmëruan se anijet që përdorin rrugë pa miratimin e Iranit do të përballen me një fat të ngjashëm. Irani ka sulmuar anijet në ngushticë gjatë luftës së tij me Shtetet e Bashkuara, në një përpjekje për të rritur çmimet e energjisë, ndërsa bllokada amerikane ndaj porteve iraniane e ka dëmtuar rëndë ekonominë e vendit. Muaji tetor shënoi numrin më të lartë të incidenteve me anije tregtare që nga fillimi i luftës në shkurt.

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