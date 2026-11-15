Ukraina lëshon gati 1,200 dronë drejt Rusisë, sulmi rus në Zaporizhzhia vret katër persona
Ushtria ruse tha se rrëzoi 1,174 dronë ukrainas gjatë natës, shifër që nuk mund të verifikohet në mënyrë të pavarur; një goditje ruse në një pallat banimi në Zaporizhzhia la 17 të plagosur
Ushtria ruse tha se gjatë natës rrëzoi 1,174 dronë ukrainas dhe shkatërroi 12 dronë detarë ukrainas në Detin e Zi, në një nga sulmet më të mëdha me dronë të Ukrainës mbi objektiva brenda Rusisë, siç raporton Associated Press. Shifrat e dhëna nga Ministria ruse e Mbrojtjes nuk mund të verifikohen në mënyrë të pavarur.
Ndërkohë, një goditje ruse në një pallat banimi në rajonin e Zaporizhzhias vrau katër persona dhe plagosi 17 të tjerë, thanë autoritetet ukrainase. Rusia e cilësoi gjithashtu një shkelje të rëndësishme të sigurisë një dron ukrainas të vërejtur mbi Kremlin.
Sulmet erdhën teksa bisedimet e paqes të ndërmjetësuara nga SHBA-ja pritet të shqyrtojnë një siguri më të gjerë europiane, sipas zëvendësministrit të Jashtëm rus Alexander Grushko, ndërsa Kremlini tha se presidenti amerikan Donald Trump po shqyrton një udhëtim në Rusi në vitin 2027. Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky e ka lidhur çdo marrëveshje me një rrugë të qartë të Ukrainës drejt NATO-s.
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