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Ëmbëlsira

Baba au rhum franceze — ëmbëlsira klasike e njomur me shurup rumi

· 2 min lexim

Baba au rhum, ëmbëlsira e famshme e pastriçerisë franceze me origjinë nga shekulli XVIII, është një tortë e butë brumi me tharmë që njomet bujarisht me shurup aromatik rumi. Shërbehet e ftohtë me krem të rrahur dhe fruta të freskëta, dhe është e parezistueshme në çdo sofër festive. Fotoja kryesore e kësaj recete vjen nga Wikimedia Commons (licencë CC BY-SA 3.0).

PËRBËRËSIT

Për brumin:

  • 250 g miell
  • 4 vezë
  • 60 g gjalpë i shkrirë
  • 50 g sheqer
  • 7 g tharmë e thatë (ose 20 g tharmë e freskët)
  • 1 majë kripe
  • 100 ml qumësht i vakët

Për shurupin e rumit:

  • 250 ml ujë
  • 150 g sheqer
  • 100 ml rum i errët
  • 1 copë lëkurë portokalli (opsionale)

Për shërbimin:

  • 200 ml pana për krem të rrahur
  • fruta të freskëta (pjeshkë, rrush, kivi etj.)

HAPAT E PËRGATITJES

  1. Aktivizo tharmën: përzie qumështin e vakët me një lugë sheqer dhe tharmën; lëre 10 minuta derisa të shkumëzojë.
  2. Në një tas të madh përzie miellin, sheqerin e mbetur dhe kripën. Shto vezët një nga një duke përzier vazhdimisht, pastaj qumështin me tharmë dhe gjalpin e shkrirë. Përzie derisa të formohet një brumë i butë dhe elastik.
  3. Mbulojeni tasin dhe lëre brumin të fryhet në vend të ngrohtë 45–60 minuta, derisa të dyfishohet në vëllim.
  4. Ngroh furrën në 180°C. Lye një formë savarin (në formë kurore) ose forma të vogla baba me gjalpë, hidh brumin brenda dhe lëre edhe 20 minuta të pushojë.
  5. Pjek 20–25 minuta derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë. Nxirre nga furra, lëre të ftohet pak dhe ktheje në një raft.
  6. Përgatit shurupin: ziej ujin me sheqerin dhe lëkurën e portokallit për 5 minuta; hiqe nga zjarri, largo lëkurën dhe shto rumin.
  7. Ndërsa torta është ende e ngrohtë, derdh shurupin e ngrohtë me lugë, pak nga pak, disa herë rresht, derisa brumi ta përthithë sa më shumë shurup.
  8. Lëre në frigorifer të paktën disa orë, idealisht një natë të plotë. Shërbeje të ftohtë me krem të rrahur dhe fruta të freskëta sipër ose anash.

KOHA DHE PORCIONET

Përgatitja: rreth 25 minuta (plus fryrja ~1 orë e 20 minuta) | Pjekja: 20–25 minuta | Gjithsej: rreth 2 orë | Porcione: 8

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