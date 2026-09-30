Baba au rhum franceze — ëmbëlsira klasike e njomur me shurup rumi
Baba au rhum, ëmbëlsira e famshme e pastriçerisë franceze me origjinë nga shekulli XVIII, është një tortë e butë brumi me tharmë që njomet bujarisht me shurup aromatik rumi. Shërbehet e ftohtë me krem të rrahur dhe fruta të freskëta, dhe është e parezistueshme në çdo sofër festive. Fotoja kryesore e kësaj recete vjen nga Wikimedia Commons (licencë CC BY-SA 3.0).
PËRBËRËSIT
Për brumin:
- 250 g miell
- 4 vezë
- 60 g gjalpë i shkrirë
- 50 g sheqer
- 7 g tharmë e thatë (ose 20 g tharmë e freskët)
- 1 majë kripe
- 100 ml qumësht i vakët
Për shurupin e rumit:
- 250 ml ujë
- 150 g sheqer
- 100 ml rum i errët
- 1 copë lëkurë portokalli (opsionale)
Për shërbimin:
- 200 ml pana për krem të rrahur
- fruta të freskëta (pjeshkë, rrush, kivi etj.)
HAPAT E PËRGATITJES
- Aktivizo tharmën: përzie qumështin e vakët me një lugë sheqer dhe tharmën; lëre 10 minuta derisa të shkumëzojë.
- Në një tas të madh përzie miellin, sheqerin e mbetur dhe kripën. Shto vezët një nga një duke përzier vazhdimisht, pastaj qumështin me tharmë dhe gjalpin e shkrirë. Përzie derisa të formohet një brumë i butë dhe elastik.
- Mbulojeni tasin dhe lëre brumin të fryhet në vend të ngrohtë 45–60 minuta, derisa të dyfishohet në vëllim.
- Ngroh furrën në 180°C. Lye një formë savarin (në formë kurore) ose forma të vogla baba me gjalpë, hidh brumin brenda dhe lëre edhe 20 minuta të pushojë.
- Pjek 20–25 minuta derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë. Nxirre nga furra, lëre të ftohet pak dhe ktheje në një raft.
- Përgatit shurupin: ziej ujin me sheqerin dhe lëkurën e portokallit për 5 minuta; hiqe nga zjarri, largo lëkurën dhe shto rumin.
- Ndërsa torta është ende e ngrohtë, derdh shurupin e ngrohtë me lugë, pak nga pak, disa herë rresht, derisa brumi ta përthithë sa më shumë shurup.
- Lëre në frigorifer të paktën disa orë, idealisht një natë të plotë. Shërbeje të ftohtë me krem të rrahur dhe fruta të freskëta sipër ose anash.
KOHA DHE PORCIONET
Përgatitja: rreth 25 minuta (plus fryrja ~1 orë e 20 minuta) | Pjekja: 20–25 minuta | Gjithsej: rreth 2 orë | Porcione: 8
Tema: Baba au rhum ëmbëlsirë rum baba
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