Güllaç tradicionale — ëmbëlsira turke me petë të holla, qumësht dhe shegë
Güllaçi është një ëmbëlsirë tradicionale turke me origjinë nga kuzhina osmane, e përgatitur me petë të holla niseshteje të lagura në qumësht të ëmbëlsuar dhe të aromatizuar me ujë trëndafili. Siç përshkruhet edhe në enciklopedinë e lirë Wikipedia, güllaçi përmban arra mes shtresave dhe shërbehet i ftohtë, shpesh i zbukuruar me fara shege — prandaj konsumohet veçanërisht gjatë muajit të Ramazanit, si një ëmbëlsirë e lehtë pas iftarit.
Kjo recetë është përshtatur në shqip nga përshkrimi tradicional i pjatës dhe përgatitet lehtë në shtëpi me përbërës të thjeshtë.
PËRBËRËSIT (për 6–8 persona):
– 10 petë güllaçi (petë të holla niseshteje)
– 1,5 litra qumësht
– 400 g sheqer (rreth 2 gota)
– 1 lugë çaji ujë trëndafili (opsional)
– 150 g arra të thyera
– 1 shegë (vetëm farat)
– 2 lugë gjelle fistikë të bluar, për zbukurim
– Pak kanellë për zbukurim (opsional)
HAPAT E PËRGATITJES:
1. Në një tenxhere të madhe hidh qumështin dhe sheqerin; ngrohi në zjarr mesatar duke i përzier vazhdimisht derisa sheqeri të shkrihet plotësisht, pa e lënë qumështin të vlojë fort.
2. Hiqe tenxheren nga zjarri dhe lëre qumështin të ftohet derisa të bëhet i vakët (jo i nxehtë); shto ujin e trëndafilit.
3. Vendos një petë güllaçi në një tepsi të thellë dhe hidh mbi të disa lugë qumësht të vakët, derisa peta të zbutet plotësisht.
4. Spërkat sipër një shtresë arrash të thyera. Përsërit të njëjtin veprim me petët e tjera, duke i lagur secilën me qumësht dhe duke shtuar arra mes shtresave.
5. Në fund hidh qumështin e mbetur mbi të gjitha shtresat, mbuloje tepsinë dhe lëre ëmbëlsirën të pushojë të paktën 2 orë në frigorifer, që petët të thithin qumështin.
6. Para servimit, zbukuroje me farat e shegës, fistikët e bluar dhe pak kanellë. Shërbehet i ftohtë.
KOHA E PËRGATITJES: 30 minuta + 2 orë pushim në frigorifer.
PORCIONET: 6–8 persona.
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