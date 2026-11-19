BE-ja i kërkon Rusisë të ndalojë përdorimin e armëve kimike në Ukrainë dhe paralajmëron sanksione të reja
Shërbimi Evropian i Veprimit të Jashtëm kërkon hetim të plotë dhe vënien e autorëve para drejtësisë, pas hetimit ukrainas për përdorimin sistematik të agjentëve kimikë në front
Bashkimi Europian i ka kërkuar Rusisë të ndalojë menjëherë përdorimin e armëve kimike në Ukrainë dhe të kthehet në zbatim të plotë të Konventës për Armët Kimike, siç njofton Shqiptarja.com, duke iu referuar një deklarate të Shërbimit Evropian të Veprimit të Jashtëm (EEAS).
Kërkesa e Brukselit vjen pas një hetimi ukrainas, të publikuar të martën, i cili gjeti përdorim të gjerë dhe sistematik të agjentëve për kontrollin e trazirave si armë kimike përgjatë vijës së frontit, përdorim që i atribuohet forcave ruse.
Sipas EEAS-it, metodologjia e përdorur në hetimin ukrainas është validuar nga Organizata për Ndalimin e Armëve Kimike (OPCW), organi ndërkombëtar i ngarkuar me mbikëqyrjen e zbatimit të konventës.
BE-ja i kërkoi gjithashtu OPCW-së të përcaktojë pa vonesë se kush është përgjegjës për shkeljet e pretenduara, duke theksuar se çdo rast duhet të hetohet plotësisht dhe autorët të vihen para drejtësisë.
Brukseli njoftoi se kohët e fundit ka zgjeruar regjimin e sanksioneve ndaj personave dhe subjekteve të përfshira në përdorimin dhe përhapjen e armëve kimike, dhe mbetet i gatshëm të marrë masa të mëtejshme ndëshkuese nëse përdorimi i tyre vazhdon.
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