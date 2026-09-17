Berisha ‘paralajmëron’ Peleshin: E ke zëvendësin gati!
Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Beirsha, i tha kryetarit të Kuvendit, Niko Peleshi, se do të largohej nga detyra e tij, por pa përmendur emrin e zëvendësuesit.
“Niko, ja ku e ke zëvendësin, aty e ke. Niko, të thashë se e ke zëvendësin gati. Po, po, do e heqin edhe atë”, tha Berisha në fjalën e tij në Parlament.
Në javët e fundit, nga radhët e socialistëve janë ndryshuar dy ministra të kabinetit Rama. Evis dha dorëheqjen nga posti i ministres së Shëndetësisë dhe u zëvendësua me Klodiana Spahiun, ndërsa Besfort Lamallari u shkarkua si ministër i Brendshëm për t’u zëvendësuar me Erin Demon.
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