BERLIN – Merz përshëndet rezultatin e zgjedhjeve në Serbi
BERLIN, 26 tetor /ATSH -AA/ – Kancelari gjerman Friedrich Merz përshëndeti sot fitoren e Listës “Studentët Fitojnë” në zgjedhjet parlamentare të Serbisë, duke thënë se Berlini do të mbështesë aktivisht rrugën e vendit drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian.
Në mediat sociale, Friedrich Merz tha se votimi i së dielës ka dhënë rezultat të qartë. “Zgjedhjet parlamentare në Serbi janë vendosur qartë. E përgëzojmë Listën Studentore!”, ka shkruar ai.
“Me kërkesat e saj për shtetin e së drejtës, luftën kundër korrupsionit dhe liritë themelore, ajo ka arritur te njerëzit. Ne do të mbështesim në mënyrë aktive rrugën evropiane të Serbisë”, shtoi ai.
Bazuar në më shumë se 96 për qind të qendrave të votimit të përpunuara shifrat paraprake të publikuara nga Komisioni Republikan Zgjedhor i Serbisë treguan se lista e mbështetur nga studentët fitoi 52.54 për qind të votave, krahasuar me 39.29 për qind për listën e Serbisë së Bashkuar të ish-presidentit Aleksandar Vuçiq.
Zgjedhjet e së dielës pasuan gati dy vjet protesta të udhëhequra nga studentët, të shkaktuara nga shembja vdekjeprurëse e një tende stacioni treni në Novi Sad.
Duke folur në selinë e partisë së tij në Beograd, Vuçiq pranoi se lista e tij zgjedhore kishte humbur. Ai fajësoi për humbjen në atë që e përshkroi si ndërhyrje nga disa vende evropiane dhe “shteti i thellë amerikan”.
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