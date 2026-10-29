☁️
Tiranë 13°C · Vranët 29 Tetor 2026
S&P 500 7,706 ▼0.5%
DOW 52,266 ▼0.4%
NASDAQ 26,130 ▼1.58%
NAFTA 102.32 ▼0.45%
ARI 4,030 ▼0.53%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1146 EUR/GBP 0.8373 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.8850 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.5644 EUR/JPY 176.00 EUR/CAD 1.5622 EUR/USD 1.1146 EUR/GBP 0.8373 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.8850 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.5644 EUR/JPY 176.00 EUR/CAD 1.5622
₿ CRYPTO
BTC $80,886 ▼ -0.57% ETH $2,335 ▼ -1.23% XRP $1.2852 ▼ -3.54% SOL $100.1300 ▼ -2.31%
S&P 500 7,706 ▼0.5 % DOW 52,266 ▼0.4 % NASDAQ 26,130 ▼1.58 % NAFTA 102.32 ▼0.45 % ARI 4,030 ▼0.53 % S&P 500 7,706 ▼0.5 % DOW 52,266 ▼0.4 % NASDAQ 26,130 ▼1.58 % NAFTA 102.32 ▼0.45 % ARI 4,030 ▼0.53 %
EUR/USD 1.1146 EUR/GBP 0.8373 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.8850 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.5644 EUR/JPY 176.00 EUR/CAD 1.5622 EUR/USD 1.1146 EUR/GBP 0.8373 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.8850 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.5644 EUR/JPY 176.00 EUR/CAD 1.5622
29 Tet 2026
Breaking
Me polici apo me politike? Papastavrou nga Luksemburgu: Duhet fleksibilitet tani për masa që ulin koston e energjisë për familjet dhe bizneset E rëndë në Tiranë/ Pacienti bie nga kati i tretë i Spitalit, ndërron jetë tek Trauma! Dyshohet se u hodh, ishte shtruar p “U kthye në SHPK…”- Thirrjet agresive të Berishës në Kuvend, Açka: Kështu ka qenë gjithmonë! Protestat e dhuns BERLIN – Studentët gjermanë i drejtohen me një letër të hapur kancelarit Merz në prag të protestave
Menu
Bota

BERLIN – Studentët gjermanë i drejtohen me një letër të hapur kancelarit Merz në prag të protestave

· 3 min lexim
një letër të hapur

BERLIN, 29 tetor /ATSH -AA/ – Një nismë e re gjermane e të rinjve publikoi sot një letër të hapur, në të cilën parashtron kërkesat e saj drejtuar kancelarit Friedrich Merz, në prag të demonstratave mbarëkombëtare të planifikuara për të protestuar kundër politikave të qeverisë.

“Nuk mund të rrimë më duarkryq duke parë se si ju e vini në lojë të ardhmen tonë. Politikat tuaja të shtrëngimit ekonomik po na e heqin çdo shpresë”, deklaroi grupi “Gen Z Regelt” (Gjenerata Z merr situatën në dorë) në një letër të hapur të publikuar në internet.

Grupi i studentëve kritikoi shkurtimet në shpenzimet sociale, mënyrën se si qeveria po e trajton krizën klimatike, dështimin e saj për t’iu përgjigjur shqetësimeve të të rinjve lidhur me luftërat dhe konfliktet si dhe planet për të rikthyer shërbimin e detyrueshëm ushtarak.

“E gjithë kjo ndodh ndërsa ju refuzoni të na dëgjoni, nuk i merrni seriozisht frikërat tona dhe nuk i merrni parasysh kundërshtimet tona. Na erdhi në majë të hundës!”, theksoi grupi duke vënë në dukje se “Politikat tuaja po e çojnë të ardhmen tonë drejt një rruge pa krye! Prandaj, më 31 tetor, ne do të dalim në rrugë në më shumë se 20 qytete, në mënyrë paqësore, me zë të lartë dhe me vendosmëri”.

Kjo nismë, e përbërë nga nxënës të shkollave të mesme, studentë universitarë, praktikantë dhe profesionistë të rinj, po planifikon protesta të mëdha në Berlin, Hamburg, Mynih, Frankfurt dhe Këln (Cologne) ndërsa protesta të tjera janë parashikuar në 27 qytete të tjera. Sipas organizatorëve, mbi 150 mijë njerëz janë regjistruar tashmë në internet.

Grupi i të rinjve tha se marshimet do të jenë paqësore. Kërkesat e tyre drejtuar kancelarit Merz dhe qeverisë së tij të koalicionit përfshijnë “para për shkollat ​​në vend të shkurtimeve” dhe “një jetë të përballueshme”, duke i vëndosur shqetësimet e njerëzve në krye të agjendës.

Ata bënë thirrje për një shpërndarje më të drejtë të barrës “në vend të kursimeve në kurriz të brezit të ri”, një “jo” e prerë ndaj shërbimit të detyrueshëm ushtarak, mbrojtje më të fortë të të drejtave themelore “në vend të zgjerimit të mbikëqyrjes” si dhe masa serioze për mbrojtjen e klimës, në mënyrë që të rinjtë të mund të kenë një të ardhme.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu