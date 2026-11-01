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Amerika

Bessent anulon paraqitjen e së dielës në CBS, dy ditë para zgjedhjeve të mesit të mandatit

Sekretari i Thesarit nuk do të shfaqet në emisionin "Face the Nation", ku pritej të mbronte ekonominë e administratës Trump; Departamenti i Thesarit nuk i dha CBS-së asnjë arsye për anulimin.

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Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent, ka anuluar paraqitjen e planifikuar të së dielës në emisionin “Face the Nation” të CBS-së, siç njofton Wall Street Journal. Anulimi vjen vetëm dy ditë para zgjedhjeve të mesit të mandatit të së martës, kur vendoset kontrolli i Kongresit.

Sipas Wall Street Journal, paraqitja do t’i kishte dhënë administratës së presidentit Donald Trump mundësinë të paraqiste një zyrtar të lartë për t’u folur votuesve për ekonominë në ditët e fundit para votimit. Bessent ishte njoftuar më herët nga CBS si një nga të ftuarit e emisionit të 1 nëntorit, së bashku me senatorin Bernie Sanders dhe guvernatorin e Pensilvanisë, Josh Shapiro.

Departamenti i Thesarit nuk i tregoi CBS-së arsyen e mosparaqitjes, sipas Jeremy Adler, zëvendëspresident i lartë për komunikimet në CBS News, citon Wall Street Journal. Një zëdhënës i Departamentit të Thesarit nuk iu përgjigj as kërkesës për koment të gazetës.

Bessent ka mbrojtur me forcë administratën Trump ndaj kritikave se agjenda e saj ekonomike ka çuar në kosto më të larta huamarrjeje dhe në rritje të inflacionit, thekson Wall Street Journal. Ai drejton gjithashtu fushatën e presionit ekonomik kundër Iranit, ndërsa presidenti Trump ka thënë së fundmi se po shqyrton rinovimin e operacioneve ushtarake kundër Iranit, në atë që e quajti “një Epic Fury e vogël”.

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