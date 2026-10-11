Beyti kebab turk — qoftet e mbështjella në petë lavash me salcë domatesh dhe kos
Qofte mishi të grirë të pjekura në skarë, të mbështjella në petë lavash me gjalpë, të servirura me salcë domatesh të ngrohtë dhe kos — specialiteti turk që do ta dashuroni që në kafshatën e parë.
Beyti kebab është një nga specialitetet më të dashura të kuzhinës turke, i cili, siç përshkruhet edhe në Wikipedia, lindi në Stambollin e viteve 1960 falë mjeshtrit të kuzhinës Beyti Güler. Qoftet e mishit të grirë piqen në skarë, mbështillen në petë lavash të lyer me gjalpë të shkrirë dhe shërbehen me salcë domatesh të ngrohtë dhe kos — një kombinim që e ka bërë këtë pjatë të famshme në mbarë botën.
Përbërësit (për 4 persona):
- 600 g mish i grirë (viçi ose qengji)
- 1 qepë e grirë hollë
- 2 thelpinj hudhër të shtypura
- 1 lugë çaji kripë
- 1 lugë çaji piper i zi
- 1 lugë çaji paprika
- 1/2 lugë çaji qimnon
- 1 vezë
- 3 lugë gjelle thërrime buke
- 4 petë lavash (ose yufka)
- 3 lugë gjelle gjalpë i shkrirë
Për salcën e domateve:
- 400 g domate të grira (passata)
- 1 lugë gjelle koncentrat domatesh
- 2 lugë gjelle vaj ulliri
- Kripë dhe piper sipas shijes
Për servimin:
- 250 g kos
- Majdanoz i freskët i grirë
Hapat e përgatitjes:
- Përziej mishin e grirë me qepën, hudhrën, erëzat, vezën dhe thërrimet e bukës. Rrihe mirë masën me duar dhe lëre të pushojë 20 minuta në frigorifer.
- Formo qofte të gjata si suxhuk dhe piqi në skarë të nxehtë ose në tigan, duke i kthyer derisa të skuqen nga të gjitha anët (rreth 10-12 minuta).
- Ngro petët lavash në tigan, lyji me gjalpë të shkrirë, mbështill secilin qofte në një petë dhe preji rrotullat diagonalisht në copa 4-5 cm.
- Përgatit salcën: kaurdis koncentratin e domateve në vaj ulliri për 2 minuta, shto passatën, kripën dhe piperin, dhe lëre të ziejë në zjarr të ulët për 10 minuta.
- Serviri: rendit copat e beytit në pjatë, hidh sipër salcën e nxehtë të domateve dhe shoqëro me kos dhe majdanoz të freskët.
Koha e përgatitjes: 30 minuta. Koha e gatimit: 20 minuta. Porcione: 4.
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