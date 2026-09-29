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Teater

«Dëshira nën elma» e Eugene O’Neill-it ngjitet në skenën e Almeida Theatre-it të Londrës: u shpall kasti i plotë

Në regjinë e ish-drejtorit rezident Ebenezer Bamgboye, me Zackary Momoh në rolin kryesor; premiera zyrtare më 17 nëntor, shfaqjet deri më 23 dhjetor.

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Teatri Almeida i Londrës ka shpallur kastin e plotë të produksionit të ri të “Desire Under the Elms”, klasikës së shekullit XX të dramaturgut katër herë fitues të çmimit Pulitzer, Eugene O’Neill, siç njofton BroadwayWorld.

Në krah të Zackary Momoh (“Seven Seconds”, “Harriet”) — emri i të cilit ishte bërë i ditur më parë — ansamblit i janë shtuar Jamie Beamish, Antony Byrne, Thomas Coombes, Kelly Gough, Choolwe Laina Muntanga, Tendai Humphrey Sitima dhe Nathaniel Wade.

Regjinë e ka ish-drejtori rezident i vetë teatrit, Ebenezer Bamgboye, i njohur për “The Lonely Londoners”, i cili sjell një version të ri të kësaj drame familjare në skenën ku ai ka drejtuar dikur si drejtor rezident.

Produksioni hapet zyrtarisht të martën, më 17 nëntor, me preview-t që nisin të martën, më 10 nëntor, dhe do të qëndrojë në skenë deri të mërkurën, më 23 dhjetor — duke e bërë atë një nga titujt qendrorë të sezonit dimëror të teatrit londinez.

E frymëzuar nga tragjedia greke, drama përcjell Eben-in dhe dy vëllezërit e tij që punojnë fermën familjare dhe ëndërrojnë një të ardhme më të mirë — derisa në skenë rikthehet patriarku Ephraim, i cili pas dy muajsh mungese pa shpjegim shfaqet me një shoqëruese të papritur që shpërthen status quo-në e familjes. Sipas njoftimit të teatrit, shfaqja është një betejë shkatërruese mes pasionit të zemrës dhe arsyes së mendjes.

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