Capitals forcojnë lidhjet e grupit në Annapolis përpara ndeshjes hapëse
Shiu nuk i zbehu entuziazmin e Washington Capitals gjatë udhëtimit dyditor të ekipit për ndërtim të grupit në Annapolis. Me listën e lojtarëve të mbyllur në 23 pas prerjeve të kampit stërvitor, skuadra shfrytëzoi këtë pushim para ndeshjes hapëse ndaj Carolina Hurricanes dhe përfundoi vizitën me një stërvitje në kampusin e U.S. Naval Academy.
Siç raporton nhl, trajneri Spencer Carbery e përshkroi daljen si një mundësi për të bashkuar grupin përfundimtar pas një kampi të vështirë, për të dalë nga rutina e zakonshme dhe për të shijuar rreth 48 orë largime nga stresi i përgatitjeve, me një ditë pushimi para se të riktheheshin në akull.
Gjatë qëndrimit, lojtarët zhvilluan aktivitete jashtë akullit për t’u njohur më mirë: bënë golf në Woodmere Country Club pavarësisht reshjeve, panë ndeshje të NFL-së dhe ndanë një darkë grupi. Në golf, katërsheja Tom Wilson, Ilya Protas, Ryan Leonard dhe Dylan McIlrath shënoi rezultatin më të mirë në formatin scramble. Mbrojtësi Matt Roy vuri në dukje se shumë prej lojtarëve janë të hapur dhe e bëjnë lehtë integrimin e të rinjve në skuadër.
Sezoni i afërt do të shënojë edhe prezencën e blerjeve të merkatos së verës, mes të cilave janë Alex Tuch (në marrëveshje tregtie me Buffalo dhe kontratë afatgjate), Jordan Kyrou (tregti me St. Louis) dhe Boone Jenner (kontratë katërvjeçare), si dhe mbrojtësi Vincent Desharnais që nënshkroi një marrëveshje katërvjeçare. Rosteri përfshin edhe të rinj që do të jenë për herë të parë pjesë e plotë e sezonit (Ilya Protas dhe Cole Hutson) dhe lojtarë që po hyjnë në natën hapëse për herë të parë si Ivan Miroshnichenko dhe Ethen Frank. Pierre-Luc Dubois theksoi se për brezin e ri ishte një moment i veçantë të jenë në listën për ndeshjen hapëse, që pasqyron punën dhe sakrificën e bërë për të arritur në këtë pikë.
Capitals mbajnë kampin e të rinjve në Annapolis që nga 2023, por kjo ishte hera e parë që ekipi i plotë stërviti atje që nga një udhëtim i ngjashëm para sezonit 2014-15; më vonë skuadra luajti edhe një ndeshje të jashtme në stadiumin e marinës në 2018. Tom Wilson rikujtoi disa nga ato përvoja dhe përmendi se kapiteni Alex Ovechkin i bëri shaka duke thënë se ata janë «të vetmit që kanë mbetur» nga skuadra kampione e 2018. Pas një sezoni jashtë play-offit (43-30-9), lojtarët dhe stafi janë të vetëdijshëm për pritshmëritë dhe shpresojnë që afrimet e reja dhe kohezioni i ndërtuar në këtë udhëtim t’i bëjnë më konkurrues gjatë sezonit.
Sipas nhl, ky lloj i përqëndrimit jashtë fushës ishte një hap i rëndësishëm për të forcuar kulturën dhe kiminë e ekipit para nisjes së kampionatit.
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