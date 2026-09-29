Mickoski: SDSM është për ta shitur Maqedoninë — “Vëruni para një fletë të bardhë letër dhe nënshkruajnë gjithçka”
Kryeministri dhe lideri i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, nga mitingu në Bërvenicë: opozita kundër gjithçkaje, vetëm për "ekonomi marihuane".
Kryetari i VMRO-DPMNE-së dhe kryeministri, Hristijan Mickoski, i është përgjigjur SDSM-së për kritikat ndaj Qeverisë dhe projekteve aktuale investuese, siç njofton agjencia Makfax, duke theksuar se opozita i kundërvihet gjithçkaje që propozon dhe realizon pushteti.
“Ditën e djeshme, pikërisht këtu në Bërvenicë, dëgjuam fjalë të rënda nga SDSM-ja dhe udhëheqja e saj. Dëgjuam se Maqedonia po shkonte në drejtim të gabuar, dëgjuam akuza për miniera, për qendra të të dhënave, për ndikime të huaja, për ndarje ndëretnike, por qytetarët kanë të drejtë të dëgjojnë edhe çfarë qëndron pas atyre fjalëve. Dhe prandaj sonte dua t’i drejtoj SDSM-së një pyetje shumë të thjeshtë, të them një dilemë që e kam personalisht: kuptuam se nga SDSM-ja janë kundër gjithçkaje, kundër Qeverisë, kundër gjithçkaje për investimet, kundër ishin për projektet, kur shkojmë në SHBA thonë kemi pasur qëllime të fshehura, kur bisedojmë për investime ata flasin për ndonjë shitje, kur flasim për industri dhe për miniera ata paraprakisht shpallin katastrofë, çdo ditë kemi akuza të reja, një konferencë të re për shtyp e cila pa përjashtim është e bazuar në gënjeshtra, shpifje, trillime. Për çfarë janë ata? Ata janë për ekonomi marihuane, ajo u qëndron më shumë”, tha Mickoski dhe shtoi:
“Ata janë për ta shitur Maqedoninë, vëruni para një fletë të bardhë letër dhe ata do të nënshkruajnë gjithçka vetëm që të mos duhet ta paguajnë ata, vetëm që të mund ta paguajnë qytetarët dhe Maqedonia, kurse ata të mund të vjedhin sa më shumë prej tyre dhe t’i fusin në xhepat e tyre.”
Mickoski theksoi se pas politikave të SDSM-së nuk qëndron kujdesi për qytetarët dhe zhvillimi i shtetit, por interesi për mbajtjen e ndikimit dhe realizimin e përfitimeve personale.
“Ata janë për të bërë të ashtuquajtura institucione shëndetësore që u djegin njerëz të gjallë, ndërkohë që përmes instalimeve të tyre në sistemin gjyqësor-prokurorial të amnistohen prej tyre, ja për këtë janë ata. Ata janë që nëse munden në çdo hap të vjedhin, të shpikin diçka, por kurrsesi nuk janë për ta parë Maqedoninë si zhvillohet, si rritet dhe si mund të jetë një vend më i mirë për të jetuar”, u shpreh Mickoski.
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