Bllokohet hyrja për automjete në Fushë Kosovë
Kolona të gjata me automjete janë krijuar përgjatë rrugës Pejë-Prishtinë, përkatësisht nga Komorani deri në Fushë – Kosovë në drejtim të Prishtinës.
Në pamjet shihet se disa vetura me qytetarë të cilët kanë edhe flamuj janë të bllokuar në autoudhën, në Komoranë (Pejë – Prishtinë).
KosovaPress mëson se është mbyll hyrja nga policia për automjete në Fushë Kosovë.
Një grup i vogël i qytetarëve po vazhdojnë të qëndrojnë ende para selisë së EULEX-it.
Reagimi i qytetarëve shihet pas vendimit dënues të Gjykatës Special për ish-krerët e UÇK-së.
Tema: kryesore
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