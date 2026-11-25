Braho pret kryeprokurorin e Kosovës, në fokus krimi i organizuar dhe shkëmbimi i informacioneve
Drejtuesi i SPAK, Klodian Braho, priti në takim kryeprokurorin e Kosovës, Dren Paca; dy drejtuesit diskutuan koordinimin e veprimeve, shkëmbimin e informacionit dhe forcimin e komunikimit mes dy prokurorive.
Drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), Klodian Braho, ka pritur në një takim kryeprokurorin e Kosovës, Dren Paca, siç njofton Shqiptarja.com.
Sipas njoftimit të SPAK, gjatë takimit u diskutua për bashkëpunimin mes dy institucioneve, sidomos në çështjet që lidhen me krimin e organizuar, korrupsionin dhe krimin ekonomik, të cilat, siç theksohet, nuk njohin kufij shtetërorë.
“Dy drejtuesit diskutuan për koordinimin e veprimeve, shkëmbimin e informacionit dhe forcimin e komunikimit mes dy prokurorive, me synim rritjen e efikasitetit në hetimet e përbashkëta dhe parandalimin e veprave penale me karakter ndërkufitar”, thuhet në njoftimin e SPAK.
Takimi vjen në kuadër të forcimit të bashkëpunimit ndërinstitucional mes prokurorive të dy vendeve përballë krimit të organizuar me karakter ndërkufitar.
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