Gjyqi i Skrekas për OPEKEPE-n: mbrojtja kundërshton kompetencën e Prokurorisë Europiane, kundërshtim edhe për Tyheropoulou-n
Avokatët kërkuan edhe pezullimin e procesit deri në vendimin e Gjykatës së Drejtësisë së BE-së, por gjykata pranoi propozimin e prokurores europiane Popi Papandreou dhe i hodhi poshtë kundërshtimet
Të hiqej kompetenca e Prokurorisë Europiane u përpoqën të arrinin avokatët mbrojtës në gjyqin për subvencionet e paligjshme bujqësore të OPEKEPE-së, me të pandehur deputetin e Demokracisë së Re Kostas Skrekas dhe pesë persona të tjerë, siç njofton gazeta greke Efsyn. Në Gjykatën e Kundërvajtjeve me Tre Anëtarë të Athinës u paraqitën kundërshtime për pavlefshmëri dhe paqartësi të aktakuzës, ndërsa mbrojtja kërkoi edhe pezullimin e procedurës derisa të vendosë Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Europian.
Argumenti kryesor i avokatëve është se dëmi nga veprimet e diskutueshme nuk e kalon shumën 10.000 euro, prag që, sipas tyre, vë në dyshim kompetencën e Prokurorisë Europiane për të hetuar çështjen dhe për të ngritur aktakuza. Nga ana e saj, prokurorja e deleguar europiane Popi Papandreou kërkoi hedhjen poshtë të kërkesës, duke mbështetur se pragu prej 10.000 eurosh nuk e përjashton automatikisht ndërhyrjen e Prokurorisë Europiane. Siç shpjegoi ajo, rregullorja përkatëse parashikon mundësinë e ushtrimit të kompetencës edhe në raste dëmi më të vogël, nëse çështja ka ndikim në nivel të Bashkimit Europian ose ka indicie për përfshirjen e nëpunësve apo anëtarëve të institucioneve të tij. «Lartësia e dëmit nuk ndikon në kompetencën e Prokurorisë Europiane», theksoi ajo, duke mbështetur se në rastin konkret plotësohen kushtet përkatëse, pasi bëhet fjalë për një çështje korrupsioni, dhe sqaroi se përcaktimi i saktë i dëmit do të gjykohet nga gjykata. Gjykata pranoi propozimin e prokurores.
Ndërkohë, mbrojtja paraqiti një kundërshtim të ri për pavlefshmëri absolute të procedurës, këtë herë me rastin e marrjes së mundshme në pyetje si dëshmitare të nëpunëses së OPEKEPE-së Paraskevi Tyheropoulou. Avokatët mbështetën se ajo vetë kishte marrë pjesë në fazën paragjyqësore si shkencëtare speciale, duke ushtruar njëkohësisht detyra të nëpunëses së hetimit paraprak: avokati Themis Sofos tha se Tyheropoulou kishte përpunuar transkriptimet e bisedave dhe kishte formuluar gjykime si për ligjshmërinë e pagesave, ashtu edhe për lartësinë e dëmit, ndaj nuk mund të merret më pas në pyetje si dëshmitare e çështjes. Kundër kundërshtimit u shpreh edhe avokati i Kostas Skrekas, duke kërkuar që gjyqi të vazhdojë normalisht, dhe hedhjen poshtë të tij e kërkoi edhe prokurorja Papandreou, duke folur për «pasaktësi të qëllimshme». Gjykata e rezervoi vendimin për kundërshtimin lidhur me marrjen në pyetje të Tyheropoulou-s si dëshmitare për seancën e radhës.
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