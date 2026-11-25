Black Friday në Albi Mall, 27, 28 dhe 29 nëntor
Përgatituni për ditët më të mëdha të shopping-ut!
Ka momente kur shopping-u bëhet më shumë se një përvojë e zakonshme.
Black Friday është një prej tyre!
Dhe këtë herë, atmosfera e ofertave, zgjedhjeve dhe blerjeve ju pret në Albi Mall.
Me rastin e Black Friday, të gjitha dyqanet në Albi Mall do të jenë pjesë e kësaj ngjarjeje me zbritje dhe oferta speciale, duke sjellë mundësi të shumta për të gjithë ata që duan të përfitojnë nga çmimet më të volitshme.
Nga koleksionet më të reja të modës, veshjet dhe aksesorët, te teknologjia, produktet e bukurisë, artikujt për shtëpi dhe shumë kategori të tjera.
Black Friday është momenti ideal për të zbuluar të rejat, për të gjetur produktet e preferuara dhe për të realizuar blerjet që prej kohësh i keni në mendje.
Pavarësisht nëse keni një listë të gjatë dëshirash apo thjesht dëshironi të shihni çfarë ju ofrojnë dyqanet e preferuara, në Albi Mall do të gjeni një shumëllojshmëri ofertash dhe mundësish për të gjithë.
Black Friday nuk është vetëm një mundësi për të blerë më shumë, por edhe për të zgjedhur më mirë dhe për të përfituar nga ofertat që sjellin brendet tuaja të preferuara.
Prandaj, bëjeni gati listën e blerjeve, ftoni miqtë dhe familjen dhe rezervoni kohë për një përvojë të veçantë shopping-u.
Black Friday në Albi Mall – 27, 28 dhe 29 nëntor. Tri ditë oferta që ia vlejnë!
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