Greqi: tërhiqen nga tregu burgerët e pulës, u zbulua salmonelë
Enti i Kontrollit të Ushqimit kërkoi tërheqjen e menjëhershme të gjithë partisë Lot 18726 të produktit të ngrirë të kompanisë Meatka dhe u bën thirrje konsumatorëve të mos e konsumojnë
Burgerë të ngrirë pule po tërhiqen nga tregu në Greqi nga Enti i Vetëm i Kontrollit të Ushqimit (EFET), për shkak të pranisë së salmonelës, siç njofton gazeta greke Efsyn.
Sipas njoftimit përkatës, EFET-i dhe konkretisht Drejtoria Rajonale e Epirit, gjatë kontrolleve bëri marrjen e mostrës së një produkti të ngrirë me të dhënat: burger pule hamburger (i ngrirë), me peshë 850 gramë, me numër partie Lot 18726, me datë ngrirjeje 6 korrik 2026 dhe datë konsumi 6 korrik 2027, që prodhohet nga kompania «Meatka AE».
Pas analizave laboratorike në Laboratorin Veterinar të Janinës, u konstatua prania e mikroorganizmit patogjen Salmonella spp. në mostrën në fjalë. EFET-i kërkoi tërheqjen e menjëhershme të gjithë sasisë së kësaj partie të produktit dhe kontrollet përkatëse janë tashmë në zhvillim. Paralelisht, ai u bën thirrje konsumatorëve që e kanë blerë produktin në fjalë të mos e konsumojnë.
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