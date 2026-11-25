Prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara në Greqi u kërkojnë Kotsos dhe Ilias të korrigjohen: riprodhojnë stereotipe dhe stigmatizim
Federata e prindërve dhe Konfederata Kombëtare e Personave me Aftësi të Kufizuara dënojnë deklaratat e deputetit dhe të kryebashkiakut të Aspropirgosit dhe kërkojnë forcimin e qendrave KEDASY
Në korrigjim publik të deklaratave të tyre ftoi deputetin e Demokracisë së Re Jorgos Kotsos dhe kryebashkiakun e Aspropirgosit Janis Ilias Federata Panhelene e Shoqatave të Prindërve e Kujdestarëve të Personave me Aftësi të Kufizuara (POSGKameA), siç njofton gazeta greke Efsyn.
Kotsos, duke folur të martën në ERT, mbështeti se qendrat KEDASY «me sa duket e teprojnë shumë herë» me vlerësimet e tyre dhe, duke iu referuar fëmijëve që kanë nevojë për mbështetje arsimore, tha ndër të tjera se vlerëson që «jo të gjithë janë për këtë çështje», i lidhi diagnoza përkatëse me procedurat speciale të pranimit në universitete dhe shtoi se «për prindin shumë herë është edhe e kërkuar të ketë një procedurë të tillë». Nga ana e tij, Ilias, më 16 nëntor, në kuadër të mbledhjes së këshillit bashkiak të Aspropirgosit, formuloi «urimin» që «të mos kishim nevojë për shkollën speciale».
POSGKameA thekson se pret nga udhëheqja politike e Ministrisë së Arsimit të pozicionohet qartë përballë vënies në dyshim të punës së KEDASY-ve dhe të kujdeset për forcimin thelbësor të institucionit. «Bëhet fjalë për dy raste të ndryshme, treguese, megjithatë, të distancës që kemi ende për të përshkuar për ngulitjen e qasjes së bazuar te të drejtat ndaj aftësisë së kufizuar në diskursin publik», thekson federata, duke nënvizuar se «urimi» i kryebashkiakut të Aspropirgosit «të mos kishim nevojë për shkollën speciale» të kujton perceptime që e trajtojnë aftësinë e kufizuar dhe nevojat e lidhura me të si një gjendje për t’u shmangur. Ajo shton se, në kohën kur familjet vazhdojnë të luftojnë për vlerësimin në kohë të fëmijëve të tyre dhe për sigurimin e mbështetjes së nevojshme arsimore, zhvendosja e diskutimit nga pamjaftueshmëritë e sistemit arsimor te vënia në dyshim e nevojave të njohura arsimore të nxënësve shkakton indinjatë të arsyeshme, ndërsa formulimi i vlerësimeve të tilla pa argumentim shkencor dëmton prestigjin e ekipeve ndërdisiplinore kompetente dhe kultivon klimë mosbesimi ndaj nxënësve dhe familjeve të tyre. «Si prindër e kujdestarë personash me aftësi të kufizuara, pas dekadash luftërash për ndryshimin e paradigmës në trajtimin e aftësisë së kufizuar, kërkojmë nga përfaqësuesit e shtetit të kontribuojnë aktivisht, me fjalën dhe veprimet e tyre, në përmbysjen e stereotipeve dhe jo në përjetësimin e tyre», thekson federata.
Edhe Konfederata Kombëtare e Personave me Aftësi të Kufizuara (ESAmeA) dënon pa ekuivok çdo pozicionim publik që riprodhon stereotipe, paragjykime dhe perceptime stigmatizimi në dëm të personave me aftësi të kufizuara. «Sidomos kur referime të tilla vijnë nga persona që mbajnë pozita përgjegjësie institucionale dhe politike, pesha e tyre është e shumëfishtë, pasi diskursi i tyre publik formon perceptimet shoqërore dhe mund të legjitimojë diskriminime dhe përjashtime», thekson konfederata dhe u bën thirrje atyre që kanë një tribunë publike të marrin përgjegjësinë që u takon, duke kontribuar në eliminimin e stereotipeve dhe jo në riprodhimin e tyre.
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