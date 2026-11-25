Parlamenti Europian debat për Ukrainën, Von der Leyen: Nuk e braktisim në asnjë rrethanë
Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, tha para eurodeputetëve se Brukseli do ta mbështesë Ukrainën për aq kohë sa është e nevojshme, ndërsa Uashingtoni po punon për një strategji të re ndaj Rusisë.
Parlamenti Europian ka zhvilluar një debat të gjatë lidhur me luftën në Ukrainë dhe planin amerikan për një marrëveshje paqeje, ku presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, u shpreh se Brukseli nuk do ta braktisë Ukrainën në asnjë rast, siç njofton Shqiptarja.com.
“Një Ukrainë e fortë dhe e sigurt është thelbësore për sigurinë tonë. Ne nuk do ta braktisim Ukrainën në asnjë rrethanë. Mesazhi ynë është i qartë: ne do të mbështesim Ukrainën për aq kohë sa është e nevojshme”, tha Von der Leyen para eurodeputetëve, duke theksuar se çdo marrëveshje paqeje duhet të respektojë sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës: “Paqja nuk mund të imponohet. Ajo duhet të jetë e drejtë dhe e qëndrueshme”.
Debati vjen ndërsa administrata e presidentit amerikan Donald Trump po ushtron presion për një zgjidhje të shpejtë të konfliktit; plani i ri amerikan prej 28 pikash parashikon ndër të tjera njohjen e Krimesë si territor rus, kufizimin e ushtrisë ukrainase dhe ndalimin e anëtarësimit të Ukrainës në NATO. Shefja e diplomacisë së BE-së, Kaja Kallas, deklaroi se nuk mund të ketë vendime për Ukrainën pa Ukrainën dhe pa Europën.
Ndërkohë, sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, ka deklaruar se Uashingtoni po punon për një strategji të re, e cila nuk do të përfshijë më oferta tregtare për Rusinë si mjet për ta afruar Moskën në tryezën e negociatave, por do të fokusohet në presion diplomatik dhe ekonomik. Kremlini ka përsëritur se çdo marrëveshje duhet të marrë parasysh “realitetet e reja territoriale”, ndërsa Kievi ka hedhur poshtë çdo propozim që parashikon lëshime territoriale.
Von der Leyen u bëri thirrje vendeve anëtare të BE-së të rrisin mbështetjen ushtarake dhe financiare për Ukrainën dhe të përshpejtojnë procesin e integrimit evropian të Kievit, duke theksuar se kjo nuk është koha për të ulur vigjilencën.
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