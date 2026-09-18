Brionna Jones do të mungojë deri në fund të sezonit, Angel Reese merr barrën te Atlanta Dream
Atlanta Dream njoftoi të enjten se katër herë All-Star Brionna Jones do të mungojë për pjesën e mbetur të sezonit WNBA 2026. Jones pësoi një çarje të meniskut në shkurt gjatë paraqitjeve jashtë vendit; rikuperimi e mbajti jashtë parketeve deri në mes të korrikut. Ajo u rikthye dhe luajti në nëntë ndeshje, por pësoi më pas një dëmtim tjetër në këmbë; paraqitja e saj e fundit ishte më 13 gusht në fitoren 104-69 ndaj Connecticut Sun.
Siç raporton Bleacher Report, Dream ndodhen në vendin e katërt në renditjen e WNBA-së me bilanc 26-14 dhe kanë katër ndeshje për të luajtur. Ato kanë ende mundësinë të ngjiten deri në vendin e dytë, ku ndodhen Golden State Valkyries me tre fitore avantazh, por gjithashtu rrezikojnë të bien deri në vendin e tetë, ku Dallas Wings janë dy ndeshje prapa tyre.
Humbja e Jones është një nga arsyet pse Atlanta nuk po arrin të ripërsërisë nivelin e sezonit 2025, kur Dream ishin të barabarta për rekordin e dytë më të mirë (30-14) dhe kishin net rating +9.3. Jones pati ndikim të menjëhershëm që në sezonin e parë me skuadrën, duke mesatarë 12.8 pikë, 7.3 kërcime dhe 0.8 bllokime për ndeshje.
Skuadra bleu Angel Reese për të kompensuar mungesën e Jones, por boshllëku në repartin e brendshëm mbetet, ndërsa regresioni i Naz Hillmon nuk ka ndihmuar. Reese, e gjatë 1.93 m, po prodhon rregullisht double-double me mesatare 16.1 pikë dhe 12.4 kërcime dhe po përmendet edhe për çmimin e lojtares më të mirë në mbrojtje. Sipas Bleacher Report, ecuria e Dream në play-off do të varet shumë nga aftësia e Reese për të marrë këtë barrë dhe për të përmirësuar performancën në të dyja anët e parketit.
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