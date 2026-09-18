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Konflikti SHBA - Iran

Izraeli nis sulme ajrore në të gjithë Libanin jugor: avionë luftarakë mbi Bejrut, të vrarë në Bint Jbeil

· 2 min lexim
Bint Jbeil, në Libanin jugor — zonë e goditur nga sulmet e fundit izraelite.

Izraeli ka nisur një valë të re sulmesh ajrore në të gjithë Libanin jugor gjatë orëve të fundit, njoftoi agjencia kombëtare libaneze e lajmeve. Sipas saj, katër sulme ajrore të avionëve luftarakë izraelitë u raportuan në al-Qantara dhe Nabatieh al-Fawqa, ndërsa më herët ishte raportuar edhe një sulm ndaj një ndërtese banimi në Kfar Kila.

Një person u vra dhe dy të tjerë u plagosën në një sulm ndaj një automjeti në distriktin e Bint Jbeil-it, po sipas agjencisë libaneze. Ndërkohë, avionë luftarakë izraelitë u raportuan duke fluturuar mbi rajonin jugor të Nabatieh-ut dhe mbi kryeqytetin Bejrut, ku u dëgjuan të paktën dy shpërthime sonike.

Një nga shpërthimet sonike mbi Bejrut u dëgjua gjatë kohës kur presidenti libanez Joseph Aoun po mbante një fjalim, në të cilin ai e përshkroi luftën izraelite në Gaza si “krimin e shekullit” dhe tha se Libani nuk mund të qëndronte i heshtur përballë saj.

Vala e re e sulmeve vjen pas një dite të përgjakshme të enjten, kur të paktën 14 persona u vranë dhe disa të tjerë u plagosën në sulme ajrore izraelite në të gjithë Libanin jugor, sipas raportimeve të mediave lokale.

Përshkallëzimi në frontin libanez po ndodh paralelisht me luftën SHBA–Izrael kundër Iranit, e cila ka hyrë në muajin e shtatë dhe ka zgjeruar frontet e konfliktit nga Ngushtica e Hormuzit dhe Deti i Kuq deri në Liban.

Bint Jbeil, në Libanin jugor — zonë e goditur nga sulmet e fundit izraelite.

Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/17/iran-war-live-trump-says-us-nearing-end-of-war-claims-tehran-direct-talks

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