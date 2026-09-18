Izraeli nis sulme ajrore në të gjithë Libanin jugor: avionë luftarakë mbi Bejrut, të vrarë në Bint Jbeil
Izraeli ka nisur një valë të re sulmesh ajrore në të gjithë Libanin jugor gjatë orëve të fundit, njoftoi agjencia kombëtare libaneze e lajmeve. Sipas saj, katër sulme ajrore të avionëve luftarakë izraelitë u raportuan në al-Qantara dhe Nabatieh al-Fawqa, ndërsa më herët ishte raportuar edhe një sulm ndaj një ndërtese banimi në Kfar Kila.
Një person u vra dhe dy të tjerë u plagosën në një sulm ndaj një automjeti në distriktin e Bint Jbeil-it, po sipas agjencisë libaneze. Ndërkohë, avionë luftarakë izraelitë u raportuan duke fluturuar mbi rajonin jugor të Nabatieh-ut dhe mbi kryeqytetin Bejrut, ku u dëgjuan të paktën dy shpërthime sonike.
Një nga shpërthimet sonike mbi Bejrut u dëgjua gjatë kohës kur presidenti libanez Joseph Aoun po mbante një fjalim, në të cilin ai e përshkroi luftën izraelite në Gaza si “krimin e shekullit” dhe tha se Libani nuk mund të qëndronte i heshtur përballë saj.
Vala e re e sulmeve vjen pas një dite të përgjakshme të enjten, kur të paktën 14 persona u vranë dhe disa të tjerë u plagosën në sulme ajrore izraelite në të gjithë Libanin jugor, sipas raportimeve të mediave lokale.
Përshkallëzimi në frontin libanez po ndodh paralelisht me luftën SHBA–Izrael kundër Iranit, e cila ka hyrë në muajin e shtatë dhe ka zgjeruar frontet e konfliktit nga Ngushtica e Hormuzit dhe Deti i Kuq deri në Liban.
Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/17/iran-war-live-trump-says-us-nearing-end-of-war-claims-tehran-direct-talks
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