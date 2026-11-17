Britania i jep Ukrainës mbi 1.000 raketa të mbrojtjes ajrore në paketën prej 240 milionë paundësh
BRUKSEL, 17 nëntor – Britania e Madhe do t’i japë Ukrainës një paketë të mbrojtjes ajrore prej 240 milionë paundësh (317 milionë dollarë), që përfshin mbi 1.000 raketa me rreze të shkurtër, lëshues dhe më shumë se një duzinë radarësh, siç njofton The Kyiv Independent.
Njoftimi u bë të martën, më 17 nëntor, nga sekretari britanik i Mbrojtjes, Wes Streeting, i cili bashkëkryesoi takimin e 37-të të Grupit të Kontaktit për Mbrojtjen e Ukrainës në selinë e NATO-s në Bruksel, së bashku me ministrin gjerman të Mbrojtjes, Boris Pistorius. Grupi mbledh së bashku gati 50 vende që koordinojnë mbështetjen ushtarake për Ukrainën. Streeting tha se presidenti rus, Vladimir Putin, “e përdor dimrin si armë” dhe se Britania e Madhe do të vazhdojë të mbështesë mbrojtjen e Ukrainës kundër sulmeve “barbare” të Rusisë.
Sipas njoftimit, raketat tashmë janë dëshmuar efektive kundër sulmeve ruse me dronë Shahed të projektuar në Iran, përfshirë variantet me motor reaktiv, ndërsa radarët, të siguruar nga Britania e Madhe dhe Evropa, ndihmojnë në zbulimin e sulmeve që vijnë. Raketat do të dorëzohen nga kompania Thales, e cila ka një fabrikë prodhimi në Belfast, dhe dorëzimet pritet të nisin në mesin e dhjetorit.
Paketa është pjesë e një pakete prej 500 milionë paundësh të njoftuar në buxhetin e Britanisë së Madhe për të adresuar boshllëqet urgjente në mbrojtjen ajrore të Ukrainës këtë dimër. Britania e Madhe i ka dhënë tashmë Ukrainës 400 raketa tokë-ajër përpara dimrit.
Veçmas, Britania e Madhe, Suedia dhe Ukraina nënshkruan më 17 nëntor një letër qëllimi ku angazhohen në parim për t’i siguruar Ukrainës avionë luftarakë suedezë Gripen. Kjo vjen pas një premtimi të mëparshëm prej 300 milionë eurosh (rreth 340 milionë dollarë) investim për të mbështetur dorëzimin e avionëve.
Paketa vjen në një kohë kur sulmet ruse ndaj infrastrukturës energjetike kanë shkaktuar ndërprerje të gjera të energjisë elektrike dhe shkaktuan më 3 nëntor ndërprerjen më të rëndë të ujit në Kiev që nga fillimi i luftës në shkallë të plotë, duke i lënë banorët pa furnizim të centralizuar me ujë për më shumë se 24 orë. Më 6 nëntor, presidenti Volodymyr Zelensky u bëri thirrje aleatëve që të mos vonojnë dorëzimet e mbrojtjes ajrore.
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