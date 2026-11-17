Gjermania premton 300 milionë dollarë për armë për Ukrainën, Pistorius: ta ndalojmë Putinin dhe ta vëmë në vendin e tij
Gjermania do të kontribuojë 300 milionë dollarë në listën PURL të NATO-s (Prioritized Ukraine Requirements List), që financon blerjet e armëve amerikane për Ukrainën, njoftoi më 17 nëntor ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius, në Bruksel, siç njofton Kyiv Independent.
Pistorius tha se mbështetja e Ukrainës nuk është bamirësi, por ka të bëjë me sigurinë e Evropës dhe me ndalimin e presidentit rus Vladimir Putin dhe vënien e tij në vendin e tij.
Kjo është paketa e pestë e PURL-it ku merr pjesë Gjermania, dhe fokusi është mbrojtja ajrore, veçanërisht raketat Patriot PAC-2 dhe PAC-3. Sipas Reuters, Gjermania dhe Norvegjia do të sponsorizojnë një paketë tjetër armësh amerikane për Ukrainën përmes PURL, me fokus kryesisht te mbrojtja ajrore.
Njoftimi u bë përpara takimit të ministrave të Mbrojtjes të BE-së dhe takimit më vonë po atë ditë të Grupit të Kontaktit për Mbrojtjen e Ukrainës (Ramstein), të cilin Gjermania e bashkëdrejton me Britaninë.
Berlini do t’i japë Ukrainës edhe radarë të rinj, dronë dhe municion për avionët F-16 që Kievi i përdor për të kapur dronët rusë të sulmit.
Ukraina përballet me mungesë akute të raketave Patriot dhe të mbrojtjes ajrore, ndërsa Rusia godet zonat civile me raketa balistike dhe dronë me motor reaktiv — më 17 nëntor Rusia goditi dy ura kyçe në Kiev. Raketat Patriot janë e vetmja armë e besueshme kundër raketave balistike, por ka mungesë globale të tyre. Pistorius tha se Gjermania dhe Evropa kanë bazë të fortë industriale që mund të prodhojë sisteme ose municion amerikan me licencë nëse Uashingtoni bie dakord, dhe se pret ta ngrejë temën me nënsekretarin amerikan të Politikave të Mbrojtjes Elbridge Colby, i pritshëm në takimin Ramstein.
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