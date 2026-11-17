Komandanti i Forcës Quds, Qaani, mbërrin në Irak për të zgjidhur mosmarrëveshjen me Kataib Hezbollah
Esmail Qaani u takua me kryeministrin irakian dhe drejtues politikë në përpjekje për një marrëveshje që i jep fund krizës në zonën e Jurf-it, ku Bagdadi ka urdhëruar ushtrinë të hyjë në bastionin e grupit të armatosur pro-iranian.
Komandanti i Forcës Quds të Gardës Revolucionare iraniane, Esmail Qaani, ka mbërritur në Irak për të ndihmuar në zgjidhjen e mosmarrëveshjes rreth kontrabandës së dyshuar të naftës në zonën e Jurf-it, tha një zyrtar irakian për Al Jazeera-n.
“Qaani u takua me kryeministrin irakian dhe drejtues politikë për të shtyrë drejt një marrëveshjeje që i jep fund krizës në zonën e Jurf-it”, tha zyrtari irakian, pa dhënë detaje të mëtejshme mbi bisedimet.
Kriza shpërtheu pasi Iraku urdhëroi forcat e tij të armatosura të hyjnë në zonë, një bastion i grupit Kataib Hezbollah të mbështetur nga Irani, në kuadër të një hetimi për kontrabandë të dyshuar nafte. Kryeministri Ali al-Zaidi i ka vënë grupit të armatosur një afat për t’u larguar nga zona.
Kataib Hezbollah është një nga grupet më të fuqishme pro-iraniane në Irak dhe ndërhyrja e Qaani-t — komandanti i forcës që koordinon rrjetin rajonal të aleatëve të Teheranit — tregon peshën që Irani i jep krizës, e cila rrezikon një përplasje të drejtpërdrejtë mes shtetit irakian dhe milicive të lidhura me Teheranin.
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