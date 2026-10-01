Britania shpall 31 sanksione të reja ndaj Rusisë, por lë hapësirën e gazit të lëngshëm për Japoninë dhe Korenë e Jugut
Londër, 1 tetor 2026 — Mbretëria e Bashkuar shpalli sot 31 sanksione të reja ndaj Rusisë, në një paketë që synon si të ardhurat që ushqejnë agresionin rus, ashtu edhe autorët e krimeve ndaj civilëve ukrainas, siç njofton Kyiv Independent.
Paketa përfshin 22 individë të përfshirë në ndalime, tortura dhe drejtimin e qendrave të paraburgimit në territorin e pushtuar ukrainas, si dhe persona që ndihmojnë në përhapjen e narrativave dezinformuese ruse, mes tyre disa politikanë gjeorgjianë. Në listë përfshihet edhe kompania ruse e energjisë Novatek Gas and Power Asia, bashkë me tetë anije të identifikuara si pjesë e “flotës hije” të Rusisë.
Ministri britanik për Europën, Lord Wood of Anfield, tha se masat godasin njëkohësisht të ardhurat që mbajnë në këmbë agresionin rus dhe autorët e krimeve kundër civilëve ukrainas.
Megjithatë, në të njëjtën kohë, Londra zgjati licencat për gazin e lëngshëm natyror që lejojnë vijimin e pandërprerë të rrjedhës së LNG-së nga Sakhalin-2 në Lindjen e Largët të Rusisë drejt Japonisë dhe Koresë së Jugut. Një deklaratë e qeverisë e përshkroi këtë lehtësim si “pjesë e punës së Mbretërisë së Bashkuar me partnerët ndërkombëtarë për të mbështetur largimin e tyre nga energjia ruse”, pa dhënë detaje të mëtejshme — BE-ja u kishte dhënë Japonisë dhe Koresë së Jugut përjashtime të ngjashme, me kërkesë të tyre, në korrik.
Paketën e mirëpriti kreu i sanksioneve të Ukrainës, Vladyslav Vlasiuk, veçanërisht sanksionet ndaj dy cisternave të gazit të lëngshëm të Arktikut: “Gazi arktik rus është një nga burimet kryesore të të ardhurave të ardhshme të Kremlinit dhe duhet të mbetet i ngrirë.”
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