Dy dronë rusë godasin Urën Jugore të Kievit, ndërsa makinat dhe metroja kalonin mbi të
Kiev, 1 tetor 2026 — Dy dronë rusë goditën rreth orës 12:20 me orën lokale pranë shtyllave mbajtëse të Urës Jugore të Kievit, lidhjes kyçe mes bregut lindor dhe atij perëndimor të lumit Dnipro, në një moment kur makinat dhe një tren metroje po kalonin mbi të, siç njofton Kyiv Independent.
Sulmi ndërpreu përkohësisht lidhjen kyçe të metrosë së kryeqytetit ukrainas. Video që qarkullojnë në rrjetet sociale tregojnë flakë mbi urë dhe një kolonë tymi që ngrihet mbi të.
Qarkullimi u ndalua, ndërsa shërbimet e emergjencës inspektuan urën dhe po vlerësojnë dëmet. Kryetari i Kievit, Vitali Kliçko, raportoi sulmin; në njoftimin e tij nuk përmenden viktima.
Goditja e Urës Jugore erdhi po të njëjtën ditë me një sulm tjetër me dron ndaj një shkolle në distriktin Solomianskyi të Kievit. Në momentin e sulmit, fëmijët dhe mësuesit ndodheshin në strehë dhe nuk pati lëndime, ndërsa presidenti Volodymyr Zelensky reagoi në platformën X. Po të njëjtën ditë u goditën edhe një kompleks jorezidencial në distriktin Pecherskyi dhe disa magazina në distriktin Solomianskyi.
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