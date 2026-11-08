Britania shqyrton ndalimin e Vinted dhe eBay për nën-16-vjeçarët brenda ndalimit të rrjeteve sociale
Sekretarja e Kulturës Lisa Nandy konfirmoi se qeveria po e shqyrton seriozisht zgjerimin e ndalimit që hyn në fuqi në mars, për t'i mbajtur fëmijët të sigurt në internet
Sipas BBC News, qeveria britanike po shqyrton seriozisht ndalimin e përdorimit të platformave të rishitjes Vinted dhe eBay për fëmijët nën 16 vjeç. Sekretarja e Kulturës Lisa Nandy, e pyetur në emisionin e BBC-së “Sunday with Laura Kuenssberg” nëse qeveria po e shqyrton këtë ndalim, u përgjigj se po e shqyrtojnë seriozisht për t’i mbajtur fëmijët të sigurt. BBC thekson se ende nuk është marrë një vendim përfundimtar për përfshirjen e tyre.
Ndalimi britanik i rrjeteve sociale për nën-16-vjeçarët hyn në fuqi në mars të vitit të ardhshëm dhe u njoftua në qershor, kur qeveria tha se fëmijët do të ndaloheshin nga 10 platformat më të mëdha. Mes tyre janë Instagram, TikTok dhe Snapchat; edhe YouTube do të ndalohet për nën-16-vjeçarët, por jo YouTube Kids. Lista e plotë e platformave të prekura nuk është publikuar ende; qeveria ka thënë se do të mbulojë platformat që mundësojnë ndërveprim shoqëror dhe postim materialesh, si dhe ato me transmetim të drejtpërdrejtë ose funksione që u lejojnë të huajve të kontaktojnë fëmijët, përfshirë faqet e lojërave — te Roblox, për shembull, nuk do të ndalohet e gjithë platforma, por do të kufizohet funksioni i bisedës.
Siç raporton BBC duke cituar “Sunday Times”, zgjerimi te platformat e rishitjes lidhet me frikën se funksionet e mesazheve u lejojnë të huajve të afrohen me fëmijët; gazeta sugjeroi se edhe Depop dhe Facebook Marketplace mund të përfshihen.
Të dyja platformat i kanë tashmë kufijtë e moshës mbi 16 vjeç: eBay kërkon që të gjithë anëtarët të jenë mbi 18 vjeç, sepse shpalljet përfshijnë hyrjen në kontratë, dhe edhe Vinted kërkon përdorues të paktën 18 vjeç. Vinted, ku përdoruesit blejnë e shesin kryesisht rroba të padëshiruara, ka arritur 17 milionë përdorues në Britani.
Një zëdhënës i eBay-t i tha BBC-së se kompania është e përqendruar te një përvojë e besuar dhe e sigurt tregu dhe, ndonëse detajet e legjislacionit të propozuar nuk janë ende të qarta, pret të kuptojë më shumë dhe të vijojë punën konstruktive me qeverinë; Vinted nuk iu përgjigj kërkesës për koment. Sipas BBC-së, ndalimi britanik vjen pas një ndalimi të ngjashëm në Australi vitin e kaluar, dhe muajn e kaluar rregullatori Ofcom paraqiti rekomandimet për mënyrat më efektive të identifikimit të përdoruesve mbi 16 vjeç, çështje kyçe për zbatimin.
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