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08 Nën 2026
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Gjykata e Lartë në Beograd zgjeron bazën e paraburgimit për Kriçakun dhe Sekuloviqin

Gjykata pranoi ankesën e Prokurorisë së Lartë Publike dhe shtoi rrezikun e përsëritjes së veprës si arsye paraburgimi, duke hedhur poshtë ankesat e mbrojtjes në çështjen e vrasjes në Senjak.

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Kolegji penal i Gjykatës së Lartë në Beograd pranoi ankesën e Prokurorisë së Lartë Publike dhe shtoi rrezikun e përsëritjes së veprës penale si arsye të mëtejshme paraburgimi për Marko Kriçakun dhe Boško Sekuloviqin, siç njofton RTS. Ankesat e mbrojtjes u hodhën poshtë si të pabazuara, sipas raportimit të Danas.

Kriçaku drejtonte departamentin e Drejtorisë së Policisë Kriminale (UKP) për luftimin e trafikimit të drogës, ndërsa Sekuloviq ishte pjesëtar i të njëjtës njësi, njofton N1. Të dy dyshohen se kanë keqpërdorur detyrën zyrtare mes 12 majit dhe 3 qershorit 2026 dhe se nuk kanë raportuar, përkatësisht kanë mbuluar, rrethanat e vrasjes së Aleksandar Nešoviqit, i vrarë më 12 maj 2026 në restorantin “27” në Senjak të Beogradit.

Në të njëjtën çështje është i përfshirë edhe ish-shefi i policisë së Beogradit, Veselin Milić. Të dy të dyshuarit ishin arrestuar më herët dhe gjykata u kishte caktuar tashmë paraburgim deri në 30 ditë; vendimi i sotëm, i raportuar edhe nga Nova.rs, vetëm zgjeron bazën ligjore të atij paraburgimi.

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