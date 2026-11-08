Ish-punonjësit e Euronews Srbija akuzojnë Miletićin dhe Pejovićin për presione sistematike ndaj gazetarëve
Në një letër të hapur drejtuar Shoqatës së Gazetarëve të Serbisë, ish-punonjësit kërkojnë shkarkimin e Minja Miletićit dhe Dragana Pejovićit, duke i akuzuar për shkatërrimin e redaksisë, mobing dhe kthimin e saj në mjet propagande.
Më shumë se 20 ish-punonjës të Euronews Srbija i janë drejtuar me një letër të hapur Shoqatës së Gazetarëve të Serbisë (UNS), siç njofton N1 më 7 nëntor 2026. Sipas N1-së, apeli mban më shumë se 20 nënshkrime, ndërsa letra e publikuar në faqen e UNS-së përmban 13 emra të nënshkruar. Letra, sipas të njëjtit njoftim, u është dërguar edhe selisë qendrore të Euronews në Lion dhe Federatës Evropiane të Gazetarëve.
Në letër, ish-punonjësit e mbajnë drejtoreshën dhe redaktoren Minja Miletić — e cila mbërriti në redaksi në prill 2024 — dhe Dragana Pejovićin si përgjegjëset kryesore për presionet sistematike ndaj gazetarëve, për rënien e standardeve profesionale dhe për diskreditimin e markës Euronews, sipas pretendimeve të tyre.
Sipas letrës, në dy vitet e fundit redaksia është “shkatërruar plotësisht” dhe është drejtuar si një “pronë private”: vendimet merreshin pa kritere, në mënyrë joformale — gjatë kafes, në shtëpinë e Miletićit apo gjatë udhëtimeve — ndërsa redaktorët dhe gazetarët më të mirë u larguan nga puna. Ata pretendojnë se kushdo që kishte mendim ndryshe përballej me poshtërim publik, kërcënime, frikësim dhe shkarkim. Letra pretendon gjithashtu se Pejović është njëkohësisht pronare joformale e një kompanie prodhimi me ndikim, interesat tregtare të së cilës kishin përparësi ndaj gazetarisë.
Si sfond, letra kujton se në prill 2025, 78 punonjës të Euronews Srbija nënshkruan një deklaratë drejtuar zyrës së pronarit në Lion, duke shprehur shqetësim; sipas tyre, ata nuk morën asnjë përgjigje dhe situata u përkeqësua. Shkaktari i drejtpërdrejtë, sipas letrës, ishte largimi në fund të shtatorit i dy redaktorëve dhe producentëve më me përvojë.
Ish-punonjësit kërkojnë që UNS të dënojë publikisht presionet dhe mobingun dhe t’i kërkojë pronarit shkarkimin e Miletićit dhe Pejovićit, ndërsa selia në Lion dhe Federata Evropiane e Gazetarëve të veprojnë urgjentisht për të mbrojtur gazetarët.
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