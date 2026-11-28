Bronson Reed ndërron jetë në moshën 38-vjeçare: WWE njofton vdekjen nga ndërlikime mjekësore
WWE njoftoi të premten, më 27 nëntor, se Jermaine Haley, i njohur për tifozët si Bronson Reed, ndërroi jetë po atë ditë në moshën 38-vjeçare për shkak të ndërlikimeve mjekësore, sipas raportimit të Fightful për njoftimin e WWE-së.
Në deklaratën e saj, WWE tha se është e shkatërruar nga lajmi. Haley ishte një figurë më e madhe se jeta në WWE, por mbi të gjitha një person fenomenal, një familjar i përkushtuar dhe një koleg i dashur. Ngushëllimet e WWE-së shkojnë për familjen e tij, përfshirë bashkëshorten shtatzënë Paige dhe vajzën e tyre, si dhe për miqtë, kolegët dhe tifozët e tij.
SmackDown i 27 nëntorit, i regjistruar më 23 nëntor në Wichita, u hap me një grafik homazhi kushtuar Reed-it, me një homazh të shkurtër të rrëfyer nga Michael Cole. Sipas Fightful, grafiku nuk u pa nga shikuesit në Netflix.
Reed u dëmtua rëndë në Crown Jewel më 7 nëntor në Arabinë Saudite, ku pësoi brinjë të thyera dhe një veshkë të çarë. Ai mbeti atje për mjekim dhe u kthye në shtëpi më 18 nëntor për të vazhduar rikuperimin — zhvillime që shqipdetroit.com i ka ndjekur në shkrimet e mëparshme për dëmtimin e tij.
Reed debutoi në vitin 2007 si Jonah Rock në skenën e pavarur. Ai nënshkroi me WWE në vitin 2019 dhe fitoi titullin NXT North American në periudhën e tij të parë në kompani. U lirua në vitin 2021, kaloi në NJPW dhe TNA, u kthye në WWE në vitin 2022 dhe fitoi Andre the Giant Memorial Battle Royal në vitin 2024. Së fundi, ai ishte pjesë e grupit The Vision.
Redaksia e shqipdetroit.com i shpreh ngushëllime familjes së Haley-t në këtë moment të rëndë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.