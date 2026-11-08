Tiranë 10°C · Pjesërisht vranët 08 Nëntor 2026
S&P 500 7,377 ▲0.31%
DOW 51,286 ▼0.46%
NASDAQ 24,579 ▲1.09%
NAFTA 90.83 ▲0.34%
ARI 4,075 ▼0.94%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1163 EUR/GBP 0.8344 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 90.9695 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5975 EUR/TRY 55.9549 EUR/JPY 176.70 EUR/CAD 1.5724 EUR/USD 1.1163 EUR/GBP 0.8344 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 90.9695 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5975 EUR/TRY 55.9549 EUR/JPY 176.70 EUR/CAD 1.5724
₿ CRYPTO
BTC $75,880 ▼ -0.06% ETH $2,236 ▼ -0.43% XRP $1.1631 ▲ +0.55% SOL $89.2800 ▼ -0.83%
S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.83 ▲0.34 % ARI 4,075 ▼0.94 % S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.83 ▲0.34 % ARI 4,075 ▼0.94 %
EUR/USD 1.1163 EUR/GBP 0.8344 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 90.9695 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5975 EUR/TRY 55.9549 EUR/JPY 176.70 EUR/CAD 1.5724 EUR/USD 1.1163 EUR/GBP 0.8344 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 90.9695 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5975 EUR/TRY 55.9549 EUR/JPY 176.70 EUR/CAD 1.5724
08 Nën 2026
Breaking
Braves kërkojnë përforcime në rotacion, por kanë rezerva për shëndetin e Mize dhe Pivetta Watson pastrohet nga protokolli i tronditjes, Newton aktivizohet te Commanders dhe Pearce gati për debutimin me Falcons Nata e NBA-së: Gilgeous-Alexander shënon 30 pikë në shkatërrimin e Wizards, Johnson rikthehet me 30 për Hawks Shumë skuadra në garë për Ty France, baza e parë mund të firmosë shpejt pas sezonit të karrierës Dosja e plotë e rrjetit të Selanikut: 1.283 të akuzuar, 917 kompani dhe 206,2 milionë euro borxhe
Menu
NBA

Brunson shënon 31 pikë, Knicks mposhtin Cavaliers 109-97 në rimeçin e finales së Lindjes

· 2 min lexim

New York Knicks mposhtën Cleveland Cavaliers 109-97 të shtunën, më 7 nëntor 2026, në Rocket Arena në Cleveland, sipas Associated Press, në takimin e parë mes dy skuadrave që nga finalja e Konferencës së Lindjes sezonin e kaluar, të cilën Knicks e fituan me sweep. Knicks janë kampionët në fuqi të NBA-së.

Jalen Brunson shënoi 31 pikë, me 6 kërcime dhe 9 asistime, dhe mori kontrollin e ndeshjes në periodën e dytë, kur shënoi 18 pikë radhazi për New York-un për rreth 4:24 minuta, me Cleveland-in në avantazh 39-37, duke e kaluar Knicks-in në krye, sipas Associated Press. Ai shënoi edhe një gjuajtje vendimtare në tre minutat e fundit.

Karl-Anthony Towns shtoi 29 pikë dhe 13 kërcime, ndërsa OG Anunoby shtoi 15 pikë, sipas Reuters/Field Level Media. Një treshe e Landry Shamet në fund të periodës së tretë i dha Knicks-it avantazhin më të madh të ndeshjes, 88-69.

Donovan Mitchell shënoi 37 pikë për Cleveland, më shumë se çdo lojtar tjetër në këtë sezon për të, nga të cilat 21 i shënoi në periodën e katërt, sipas Associated Press. Asnjë lojtar tjetër i Cleveland-it nuk shënoi më shumë se 12 pikë, ndërsa James Harden shënoi 7 pikë.

Knicks kanë fituar tri ndeshje radhazi, u përmirësuan në 5-4 dhe kaluan mbi .500 për herë të parë këtë sezon, ndërsa Cavaliers ranë në 5-5. Më pas, Knicks presin Milwaukee-n të martën, ndërsa Cavaliers luajnë në Charlotte të hënën.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu