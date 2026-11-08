Brunson shënon 31 pikë, Knicks mposhtin Cavaliers 109-97 në rimeçin e finales së Lindjes
New York Knicks mposhtën Cleveland Cavaliers 109-97 të shtunën, më 7 nëntor 2026, në Rocket Arena në Cleveland, sipas Associated Press, në takimin e parë mes dy skuadrave që nga finalja e Konferencës së Lindjes sezonin e kaluar, të cilën Knicks e fituan me sweep. Knicks janë kampionët në fuqi të NBA-së.
Jalen Brunson shënoi 31 pikë, me 6 kërcime dhe 9 asistime, dhe mori kontrollin e ndeshjes në periodën e dytë, kur shënoi 18 pikë radhazi për New York-un për rreth 4:24 minuta, me Cleveland-in në avantazh 39-37, duke e kaluar Knicks-in në krye, sipas Associated Press. Ai shënoi edhe një gjuajtje vendimtare në tre minutat e fundit.
Karl-Anthony Towns shtoi 29 pikë dhe 13 kërcime, ndërsa OG Anunoby shtoi 15 pikë, sipas Reuters/Field Level Media. Një treshe e Landry Shamet në fund të periodës së tretë i dha Knicks-it avantazhin më të madh të ndeshjes, 88-69.
Donovan Mitchell shënoi 37 pikë për Cleveland, më shumë se çdo lojtar tjetër në këtë sezon për të, nga të cilat 21 i shënoi në periodën e katërt, sipas Associated Press. Asnjë lojtar tjetër i Cleveland-it nuk shënoi më shumë se 12 pikë, ndërsa James Harden shënoi 7 pikë.
Knicks kanë fituar tri ndeshje radhazi, u përmirësuan në 5-4 dhe kaluan mbi .500 për herë të parë këtë sezon, ndërsa Cavaliers ranë në 5-5. Më pas, Knicks presin Milwaukee-n të martën, ndërsa Cavaliers luajnë në Charlotte të hënën.
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