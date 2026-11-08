Dita e Vendimeve në MLS: Messi fiton Këpucën e Artë për herë të dytë radhazi, Inter Miami barazon 3-3 dhe mban vendin e dytë
Sezoni i rregullt i MLS-së u mbyll të shtunën me Ditën e Vendimeve, ku të 30 skuadrat zbritën në fushë dhe Lionel Messi e vulosi edhe një herë emrin në historinë e ligës. MLSSoccer.com njoftoi zyrtarisht se sulmuesi i Inter Miamit fitoi Këpucën e Artë 2026 me 26 gola, duke u bërë lojtari i parë në historinë e MLS-së që e fiton këtë çmim në dy sezone radhazi.
Messi shtoi edhe 17 asistime, për gjithsej 43 kontribute në gola, shifra më e lartë e ligës. Pas tij u renditën Petar Musa i FC Dallas me 22 gola dhe Sam Surridge i Nashville me 21. Argjentinasi është lojtari i gjashtë që e fiton Këpucën e Artë dy herë.
Në fushë, Inter Miami rrezikoi ta hidhte poshtë një mbrëmje feste. Sipas raportimit të AFP-së në theScore, Miami udhëhoqi 3-0 që në pjesën e parë në Nu Stadium: Ian Fray shënoi në minutën e 14-të pas një goditjeje këndi të Messit, Luis Suárez dyfishoi me kokë në minutën e 33-të, përsëri nga këndi i Messit, dhe Rodrigo De Paul shënoi golin e tretë para pushimit. Charlotte u kthye në pjesën e dytë me dy gola të Liel Abada, ndërsa Rodolfo Aloko barazoi 3-3 në minutën e 90-të. Messi goditi shtyllën në kohën shtesë dhe nuk e gjeti golin, por pika e marrë mjaftoi: Miami e mbylli sezonin në vendin e dytë në Lindje me 60 pikë.
Vendi i dytë u sigurua edhe nga humbja befasuese e New England Revolution, që ra 1-0 në Orlando me golin e Braian Ojeda në minutën e 45-të, sipas raportit zyrtar të klubit të New England. New England mbeti i treti me 58 pikë dhe në Raundin e Parë do të përballet me Philadelphia Union, që fitoi 4-1 ndaj Torontos me dy gola të 17-vjeçarit Cavan Sullivan, një gol me penallti të vëllait të tij Quinn Sullivan dhe një tjetër penallti të Bruno Damianit; golin e Torontos e shënoi Josh Sargent.
Drama më e madhe e Lindjes ndodhi në Chicago, ku Columbus Crew fitoi 4-3 me golin e Brais Méndez në minutën e 93-të dhe siguroi vendin e shtatë, duke shmangur ndeshjen Wild Card. Robert Lewandowski shënoi dy herë me penallti për Chicagon, ndërsa për Columbus Gonzalo Tapia shënoi dy gola. Shpërblimi i Columbus është një seri ndaj Messit dhe Inter Miamit në Raundin e Parë.
Rezultatet e tjera të Lindjes: New York Red Bulls mundi Atlanta United 3-0, ndërsa New York City FC fitoi 1-0 në fushën e D.C. United me golin e Talles Magno në minutën e 87-të. Orlando City, me fitoren ndaj New England, siguroi vendin e tetë dhe do të presë FC Cincinnati në ndeshjen Wild Card më 19 nëntor; fituesi luan ndaj Nashville. Çiftet e tjera të Raundit të Parë në Lindje janë Chicago Fire–Charlotte FC dhe New England–Philadelphia.
Në Perëndim, Vancouver Whitecaps fitoi 2-0 në Montreal me gola të Cheikh Sabaly dhe Mihail Gherasimencov dhe e mbylli sezonin me rekordin e klubit prej 64 pikësh, si koka e parë e konferencës. FC Dallas mundi Colorado Rapids 3-1 dhe siguroi vendin e dytë. Tri vendet e fundit të playoff-it i morën Portland Timbers, që fitoi 2-0 në Austin, Seattle Sounders, që mundi LAFC 2-1 në shtëpi, dhe Real Salt Lake, që mundi LA Galaxy 2-1 në përballjen e drejtpërdrejtë. Jashtë mbetën Colorado, LA Galaxy dhe Minnesota United, megjithëse Minnesota fitoi 3-1 ndaj San Jose. Rezultatet e tjera: St. Louis City fitoi 1-0 në Houston, ndërsa Sporting Kansas City fitoi 1-0 në San Diego.
Playoff-i Audi MLS Cup nis me ndeshjet Wild Card më 19 nëntor, ndërsa finalja e MLS Cup luhet më 18 dhjetor.
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