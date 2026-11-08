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08 Nën 2026
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NBA

Jokić shënon 19 pikë e 13 kërcime, Nuggets mposhtin Pacers 114-102 në Mexico City

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Denver Nuggets fituan 114-102 ndaj Indiana Pacers të shtunën në Arena CDMX në Mexico City, në ndeshjen e sezonit të rregullt të luajtur në terren neutral, sipas të dhënave të ESPN për këtë përballje.

Nuggets e kontrolluan pjesën e parë pothuajse plotësisht: fituan periodën e parë 27-19 dhe të dytën 37-22, duke shkuar në pushim me epërsinë 64-41. Indiana reagoi pas pushimit dhe fitoi periodën e tretë 37-26, por perioda e katërt u mbyll në barazim 24-24 dhe Denveri e ruajti avantazhin deri në fund.

Nikola Jokić ishte sërish lideri i Denverit me 19 pikë, 13 kërcime dhe 8 asistime në 36 minuta, edhe pse gjuajti 7 nga 20 nga fusha. Cameron Johnson shtoi 18 pikë, Jamal Murray 16 pikë, 6 kërcime dhe 8 asistime, ndërsa gjithsej shtatë lojtarë të Nuggets mbyllën ndeshjen me shifra dyshifrore pikësh: Spencer Jones shënoi 13, Aaron Gordon 12, DeMar DeRozan 11 dhe Marvin Bagley III 10 pikë.

Te Pacers, më i miri ishte Pascal Siakam me 23 pikë dhe 5 asistime. Larry Nance Jr. realizoi 15 pikë, me 5 trepikësha nga 7 tentativa, Ivica Zubac shtoi 10 pikë, 12 kërcime dhe 5 asistime, ndërsa Obi Toppin shënoi 10 pikë. Andrew Nembhard, me 9 pikë dhe 8 asistime, nuk mjaftoi për ta përmbysur ndeshjen.

Me këtë fitore, sipas ESPN, Denveri kryeson serinë e sezonit ndaj Indianës me 1-0; përballja e dytë mes dy skuadrave është planifikuar më 27 dhjetor.

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