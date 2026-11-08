Dosja e plotë e rrjetit të Selanikut: 1.283 të akuzuar, 917 kompani dhe 206,2 milionë euro borxhe
Dosja voluminoze e njësisë së kontrolleve speciale të AADE-së, e dorëzuar në Prokurorinë e Selanikut, zbulon përmasat e plota të skemës së evazionit në restorante dhe qendra nate në Selanik e Halkidiki: katër rrjete, qindra "njerëz kashtë" dhe fatura të lëshuara edhe pas vdekjes së administratorëve.
Dosja voluminoze e Njësisë së Kontrolieve Ekonomike Speciale (MEOEL) të Maqedonisë e AADE-së u dorëzua të shtunën, 7 nëntor 2026, në Prokurorinë e Shkallës së Parë të Selanikut, siç raporton Protothema, duke publikuar përmbajtjen e dosjes hetimore. Sipas dosjes së cituar nga Protothema, çështja përfshin gjithsej 1.283 të akuzuar dhe 917 kompani, prej të cilave 860 kanë borxhe të konfirmuara. Borxhi total arrin në 206,2 milionë euro — saktësisht 206.269.437,89 euro — prej të cilave 138,1 milionë euro janë taksa ndaj AADE-së dhe 68,2 milionë euro kontribute sigurimesh ndaj EFKA-së.
Sipas dosjes, skema funksiononte përmes mekanizmit të quajtur “karuseli i kompanive”: lokalet e njëjta ndërronin vazhdimisht numrin fiskal, ndërsa pronarët e vërtetë mbanin kontrollin e ambienteve dhe ua jepnin me nënqira kompanive jetëshkurtra me administratorë fiktivë. Lokalet lëshonin fatura dhe deklaronin personel, por nuk paguanin TVSH, tatim mbi të ardhurat apo kontribute. Kur borxhet grumbulloheshin, kompania braktisej dhe vendin e merrte një e re në të njëjtin ambient, me të njëjtin emër, pajisje dhe staf.
Pronarët e vërtetë shfaqeshin në sistemin ERGANI si portierë, punonjës pritjeje ose përgjegjës të marrëdhënieve me publikun, për të mos u lidhur zyrtarisht me borxhet. Mes rreth 80 “njerëzve kashtë” kryesorë kishte punonjës me paga të ulëta, të papunë, të pastrehë dhe persona me probleme serioze shëndetësore: një larës enësh me kohë të pjesshme me pagë 453,50 euro shfaqej në 10 kompani me borxhe mbi 30 milionë euro, një arkëtar me pagë 755 euro lidhej me 32 kompani dhe 18,4 milionë euro borxhe, ndërsa një kamerier me 302 euro në muaj merrte pjesë në 30 kompani me 8,4 milionë euro borxhe. Aktori dhe modeli i dikurshëm Errikos Petilon dyshohet se pranoi që përdorej si administrator fiktiv kundrejt 200 deri në 700 euro në muaj.
Dosja tregon gjithashtu se kompani vazhdonin të lëshonin e merrnin fatura edhe muaj apo vite pas vdekjes së administratorëve të deklaruar. AADE kontrolloi certifikatat e vdekjes së 12 personave dhe i kryqëzoi me platformën myDATA; një administrator i ndjerë lidhej me 14,8 milionë euro borxhe. Hetimi dalloi katër rrjete të ndërlidhura, me rol qendror të kontabilistëve, një avokati dhe rekrutuesve të “njerëzve kashtë”; në një zyrë kontabiliteti në Ampelokipi u gjetën 62 vula kompanish dhe një arkiv elektronik me 4.036 kode Taxisnet. Zonat e prekura janë Selaniku, Therme, Evosmos, Polihni dhe Kallithea e Halkidikisë.
Operacioni i së premtes mbrëma, 6 nëntor, çoi në 18 arrestime dhe akuza të rënda për 16 prej tyre. Administrata tatimore po ia ngarkon borxhet prej rreth 206,2 milionë eurosh edhe personave që, sipas hetimit, kontrollonin realisht bizneset. Për të gjithë të akuzuarit vlen prezumimi i pafajësisë.
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