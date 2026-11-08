Curry shënon 41 pikë, Warriors mposhtin Magic 126-119 në kohën shtesë
Golden State Warriors mposhtën Orlando Magic 126-119 në kohën shtesë të shtunën, më 7 nëntor 2026, në Chase Center në San Francisco, sipas box score-it të ndeshjes. Koha e rregullt u mbyll në barazim 110-110, pasi Golden State fitoi çerekët me 31-19, 26-22, 20-37 dhe 33-32, ndërsa në kohën shtesë shënoi 16 pikë kundrejt 9 të Orlandos. Përmbledhja e Sportradar konfirmon gjithashtu rezultatin final 126-119.
Stephen Curry udhëhoqi fitoren e Warriors me 41 pikë, 6 rebound dhe 6 asistime në 35 minuta e 45 sekonda lojë. Sipas box score-it të ndeshjes, ai realizoi 13 nga 19 gjuajtjet nga fusha, shënoi 5 trepikësha dhe ishte i pagabueshëm nga vija e lirë, me 10 nga 10 gjuajtje të lira.
Ndihmë të rëndësishme për Golden State dhanë edhe Yaxel Lendeborg, me 23 pikë dhe 8 rebound, si dhe Brandin Podziemski, me 15 pikë dhe 7 rebound.
Për Orlando, Franz Wagner shënoi 30 pikë, me 6 rebound dhe 11 asistime. Wendell Carter Jr. shtoi 19 pikë dhe 11 rebound, Tristan da Silva shënoi 19 pikë, ndërsa Anthony Black e mbylli ndeshjen me 18 pikë, 8 rebound dhe 6 asistime.
Pas kësaj fitoreje, Warriors do të presin New Orleans Pelicans më 9 nëntor, ndërsa Magic do të vizitojnë Sacramento Kings më 10 nëntor.
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