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08 Nën 2026
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MLB

Shumë skuadra në garë për Ty France, baza e parë mund të firmosë shpejt pas sezonit të karrierës

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Ty France po kthehet në një nga emrat më të kërkuar të tregut të lirë të bejsbollit, dhe sipas Will Sammon të The Athletic, baza e parë 32-vjeçare mund të gjejë marrëveshje shpejt. Interesi nuk mungon: disa skuadra kanë shprehur tashmë dëshirën për ta afruar, dhe ritmi i bisedimeve sugjeron se ai nuk do të presë gjatë.

Nxitimi ka edhe një arsye tjetër, përtej kërkesës. Marrëveshja kolektive e MLB-së skadon më 1 dhjetor, dhe pas saj pritet të nisë një bllokim (lockout). France i ka firmosur dy kontratat e tij të fundit në shkurt — me Padres në vitin 2026 dhe me Twins në vitin 2025 — por këtë herë pritja do të thoshte të hynte në periudhën e pasigurisë së bllokimit pa kontratë. Për këtë arsye, një marrëveshje e shpejtë është në interesin e të dyja palëve.

Sezoni i tij me San Diego Padres ishte një nga historitë më të bukura të vitit 2026. I ardhur me një kontratë të ligës së vogël, France jo vetëm që siguroi vendin në skuadrën e ditës së hapjes, por u shndërrua në një nga goditësit më produktivë të ekipit. Ai e mbylli sezonin me mesatare .295/.363/.502 dhe 21 home run në saktësisht 500 paraqitje në home plate, me 141 wRC+ dhe 3.6 fWAR — të gjitha rekorde personale. Edhe norma e goditjeve të forta prej 47.4% dhe norma e ecjeve prej 7.4% ishin më të lartat e karrierës së tij.

France shkëlqeu edhe në mbrojtje. Pas çmimit AL Gold Glove që fitoi në vitin 2025, ai vazhdoi me një tjetër sezon të shkëlqyer në bazën e parë, me +15 Defensive Runs Saved dhe +7 Outs Above Average. Në këtë mënyrë, kontrata e tij me Padres u rendit ndër marrëveshjet me vlerën më të mirë të vitit 2026.

Por ka edhe disa rezerva që skuadrat do t’i peshojnë. Normat e tij të strikeout-it, të ndjekjes së gjuajtjeve jashtë zonës dhe të goditjeve në boshllëk janë nën mesataren e ligës, ndërsa një BABIP prej .342 dhe një xwOBA prej .327 kundrejt një wOBA prej .373 sugjerojnë se fati i mirë luajti një rol në shifrat e tij. MLB Trade Rumors e renditi France të 23-tin në listën e saj të 50 lojtarëve të lirë më të mirë dhe parashikoi për të një kontratë dyvjeçare me vlerë 32 milionë dollarë.

Vetë France e lidh ringritjen e tij me një qasje më të thjeshtuar në home plate dhe me trajnerin e goditjes së Toronto Blue Jays, David Popkins, i cili vuri re një problem me vendosjen e duarve në fund të vitit 2025. Ky korrigjim i vogël duket se zhbllokoi versionin më të mirë të France.

France është vendas i Kalifornisë së Jugut dhe karrierën e tij në MLB e nisi pikërisht me Padres, në vitin 2019. Dimrin e kaluar, kur gruaja e tij ishte shtatzënë me binjakë, ai donte të qëndronte sa më afër shtëpisë — një arsye pse rikthimi te Padres mbetet zgjedhja e tij e parë. Por ai i tha Sammon se është i hapur të dëgjojë të gjitha ofertat: “It’s not like I need to be in one place. We had the babies; we have a little more freedom now to be able to move around the country. I love San Diego, and I really enjoyed my time there, but I also understand the business side of it.”

Në një treg ku bazat e para të besueshme janë të pakta, France ofron një kombinim të rrallë: goditje të qëndrueshme, mbrojtje elitare dhe përvojë. Nëse parashikimet e Sammon dalin të sakta, ai mund të mos presë gjatë për të gjetur shtëpinë e tij të re — ose për t’u rikthyer në San Diego.

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