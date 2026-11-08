Shumë skuadra në garë për Ty France, baza e parë mund të firmosë shpejt pas sezonit të karrierës
Ty France po kthehet në një nga emrat më të kërkuar të tregut të lirë të bejsbollit, dhe sipas Will Sammon të The Athletic, baza e parë 32-vjeçare mund të gjejë marrëveshje shpejt. Interesi nuk mungon: disa skuadra kanë shprehur tashmë dëshirën për ta afruar, dhe ritmi i bisedimeve sugjeron se ai nuk do të presë gjatë.
Nxitimi ka edhe një arsye tjetër, përtej kërkesës. Marrëveshja kolektive e MLB-së skadon më 1 dhjetor, dhe pas saj pritet të nisë një bllokim (lockout). France i ka firmosur dy kontratat e tij të fundit në shkurt — me Padres në vitin 2026 dhe me Twins në vitin 2025 — por këtë herë pritja do të thoshte të hynte në periudhën e pasigurisë së bllokimit pa kontratë. Për këtë arsye, një marrëveshje e shpejtë është në interesin e të dyja palëve.
Sezoni i tij me San Diego Padres ishte një nga historitë më të bukura të vitit 2026. I ardhur me një kontratë të ligës së vogël, France jo vetëm që siguroi vendin në skuadrën e ditës së hapjes, por u shndërrua në një nga goditësit më produktivë të ekipit. Ai e mbylli sezonin me mesatare .295/.363/.502 dhe 21 home run në saktësisht 500 paraqitje në home plate, me 141 wRC+ dhe 3.6 fWAR — të gjitha rekorde personale. Edhe norma e goditjeve të forta prej 47.4% dhe norma e ecjeve prej 7.4% ishin më të lartat e karrierës së tij.
France shkëlqeu edhe në mbrojtje. Pas çmimit AL Gold Glove që fitoi në vitin 2025, ai vazhdoi me një tjetër sezon të shkëlqyer në bazën e parë, me +15 Defensive Runs Saved dhe +7 Outs Above Average. Në këtë mënyrë, kontrata e tij me Padres u rendit ndër marrëveshjet me vlerën më të mirë të vitit 2026.
Por ka edhe disa rezerva që skuadrat do t’i peshojnë. Normat e tij të strikeout-it, të ndjekjes së gjuajtjeve jashtë zonës dhe të goditjeve në boshllëk janë nën mesataren e ligës, ndërsa një BABIP prej .342 dhe një xwOBA prej .327 kundrejt një wOBA prej .373 sugjerojnë se fati i mirë luajti një rol në shifrat e tij. MLB Trade Rumors e renditi France të 23-tin në listën e saj të 50 lojtarëve të lirë më të mirë dhe parashikoi për të një kontratë dyvjeçare me vlerë 32 milionë dollarë.
Vetë France e lidh ringritjen e tij me një qasje më të thjeshtuar në home plate dhe me trajnerin e goditjes së Toronto Blue Jays, David Popkins, i cili vuri re një problem me vendosjen e duarve në fund të vitit 2025. Ky korrigjim i vogël duket se zhbllokoi versionin më të mirë të France.
France është vendas i Kalifornisë së Jugut dhe karrierën e tij në MLB e nisi pikërisht me Padres, në vitin 2019. Dimrin e kaluar, kur gruaja e tij ishte shtatzënë me binjakë, ai donte të qëndronte sa më afër shtëpisë — një arsye pse rikthimi te Padres mbetet zgjedhja e tij e parë. Por ai i tha Sammon se është i hapur të dëgjojë të gjitha ofertat: “It’s not like I need to be in one place. We had the babies; we have a little more freedom now to be able to move around the country. I love San Diego, and I really enjoyed my time there, but I also understand the business side of it.”
Në një treg ku bazat e para të besueshme janë të pakta, France ofron një kombinim të rrallë: goditje të qëndrueshme, mbrojtje elitare dhe përvojë. Nëse parashikimet e Sammon dalin të sakta, ai mund të mos presë gjatë për të gjetur shtëpinë e tij të re — ose për t’u rikthyer në San Diego.
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