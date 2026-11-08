Braves kërkojnë përforcime në rotacion, por kanë rezerva për shëndetin e Mize dhe Pivetta
Rotacioni i Atlanta Braves dha shifra të mira pavarësisht dëmtimeve, por mungesa e thellësisë u ndje në play-off, ku vetëm Chris Sale dhe Tyler Mahle, i ardhur në afatin e shkëmbimeve, u besuan si hedhës të vërtetë titullarë. Me Mahle dhe Martin Perez tashmë agjentë të lirë, dhe me pikëpyetje për shëndetin dhe qëndrueshmërinë e hedhësve të tjerë të Atlantës, pritet gjerësisht që Braves të kërkojnë ndihmë në rotacion këtë dimër.
Gabriel Burns i Atlanta Journal-Constitution shqyrtoi përshtatjet e mundshme në tregun e lirë dhe raportoi se Nick Pivetta ka tërhequr më parë interesin e Atlantës, «por aktualisht ka shqetësime për bërrylin e tij», ndërsa klubi është po ashtu i kujdesshëm për dëmtimin e Casey Mize — pjesë e arsyes pse Atlanta nuk bëri një shtytje të plotë për Mize verën e kaluar. Burns shkruan se Braves «were prominently linked to Mize at the trade deadline, though that interest was overstated».
Historia e dëmtimeve të Mize shpjegon kujdesin. Në vitin 2026 ai përfundoi tri herë në listën e dëmtimeve për 15 ditë, dy herë para se Detroit Tigers ta shkëmbenin me San Diego Padres në afatin e shkëmbimeve. Ai humbi pak më shumë se pesë javë për shkak të dy dëmtimeve të adduktorëve, ndërsa një ndrydhje kyçi në fund të shtatorit e mbajti jashtë play-off-it të San Diegos. Ai pati gjithashtu probleme me hamstring në vitet 2024 dhe 2025, dhe operacioni Tommy John i kushtoi pothuajse të gjithë sezonet 2022–23. Pas një ERA prej 2.70 në 86 2/3 inningje me Detroitin në vitin 2026, ai pati vështirësi me një ERA prej 7.46 në 44 2/3 inningje me Padres, duke lejuar 13 home run pas vetëm 5 me Tigers. MLB Trade Rumors e renditi atë të 25-in në listën e 50 agjentëve të lirë më të mirë, duke parashikuar një kontratë 2-vjeçare prej 28 milionë dollarësh, me mundësi daljeje pas vitit të parë.
Pivetta paraqet një profil të ngjashëm rreziku dhe shpërblimi. MLB Trade Rumors e renditi të 28-in, duke parashikuar 2 vjet për 26 milionë dollarë. Ai u kufizua në vetëm 8 starte dhe 34 2/3 inningje për Padres në vitin 2026, pasi një dëmtim i flexorit i kushtoi pothuajse pesë muaj. Meqë kaloi më shumë se 130 ditë rresht në listën e dëmtimeve me një dëmtim krahu, opsioni i tij prej 14 milionë dollarësh si lojtar u shndërrua në opsion klubi të Padres, të cilin San Diego e refuzoi — duke liruar gjithashtu 18 milionë dollarët e detyruar në vitin 2028. Kur ishte i shëndetshëm, ai hodhi mirë: ERA 2.86, 30% strikeout dhe vetëm 5.7% walk, plus ERA 3.52 në 7 2/3 inningje play-off. Ai hyn në sezonin e tij në moshën 34-vjeçare.
Burns nuk po i përjashton asnjë nga të dy hedhësit — ai po vë në dukje vetëm shqetësimet e natyrshme për shëndetin e tyre. Ka edhe një ndryshim të rëndësishëm: nënshkrimi i Mize tani kushton vetëm para, ndërsa një shkëmbim në afat do të kishte kushtuar edhe lojtarë. Kontratat më afatshkurtra madje mund të rrisin interesin e Atlantës. Drejtori i përgjithshëm Alex Anthopoulos, në përgjithësi, i ka shmangur nënshkrimet e mëdha në tregun e lirë gjatë nëntë viteve të tij — më i madhi ishte Marcell Ozuna, 4 vjet për 65 milionë dollarë, ndërsa më i madhi për një hedhës ishte Robert Suarez, 3 vjet për 45 milionë dollarë dimrin e kaluar. Braves zakonisht lëvizin herët në nëntor, megjithëse bllokimi i mundshëm nga 1 dhjetori mund ta frenojë këtë prirje këtë vit.
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