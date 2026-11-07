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«Buena Vista Social Club» mbyll perden në Broadway më 17 janar 2027 — pastaj zbarkon në West End

Muzikali kuban fitues i pesë çmimeve Tony, i frymëzuar nga albumi legjendar i vitit 1997, do të ketë luajtur 767 shfaqje në Gerald Schoenfeld Theatre kur të mbyllet, ndërsa këtë fundjavë luhet njëkohësisht në katër qytete.

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Muzikali «Buena Vista Social Club» do të luajë shfaqjen e fundit në Broadway më 17 janar 2027, siç njofton Playbill. Produksioni, i frymëzuar nga albumi i famshëm kuban i vitit 1997 që fitoi çmimin Grammy, u hap në vitin 2025 në Gerald Schoenfeld Theatre dhe, kur të mbyllet, do të ketë luajtur 27 shfaqje paraprake dhe 767 shfaqje gjithsej në Broadway. Lajmi u konfirmua edhe nga WhatsOnStage, sipas të cilit shfaqja do të zbarkojë në Londër në vitin 2027, me detaje të mëtejshme që pritet të shpallen.

Me libret të Marco Ramirez-it dhe regji të Saheem Ali-t, muzikali sjell në skenë historinë e legjendave që e jetuan albumin, i regjistruar në vetëm shtatë ditë në vitin 1996 në studiot EGREM të Havanës dhe i shitur në mbi tetë milionë kopje në mbarë botën. Koreografët Patricia Delgado dhe Justin Peck fituan çmimin Tony në vitin 2025 për punën e tyre, ndërsa produksioni mori gjithsej 11 nominime Tony dhe fitoi pesë çmime, përfshirë një Tony nderi të posaçëm për bandën e tij, si dhe çmimin Grammy për albumin më të mirë të kastit.

Njoftimi për mbylljen vjen përpara një momenti të veçantë për muzikalin: këtë fundjavë ai do të luhet njëkohësisht në katër qytete — në Broadway, në Music Hall at Fair Park në Dallas, në Antonio Paoli Festival Hall në Porto Riko dhe në Teatro de los Insurgentes në Mexico City. Sipas Playbill, produksioni pritet t’i rikuperojë kostot e tij përpara mbylljes, pavarësisht se në javën që u mbyll më 1 nëntor arkëtoi 678.878,42 dollarë, një shifër më e ulët se zakonisht.

Producenti kryesor Orin Wolf, në një deklaratë të cituar nga Playbill, u shpreh thellësisht mirënjohës për kohën në Broadway dhe për shpejtësinë me të cilën ekipi ka krijuar edhe tri produksione të tjera, duke paralajmëruar një turne, angazhime të posaçme në Meksikë dhe Porto Riko dhe një film. Ndërkohë, anëtarët origjinalë të kastit të Broadway-t po kthehen në produksion: fituesja e Tony-t Natalie Venetia Belcon, në rolin e Omarës, më 30 nëntor dhe Ashley De La Rosa, në rolin e Haydee-s së re, më 16 nëntor, ndërsa kasti aktual kryesohet nga Gina Torres në rolin e Omarës.

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