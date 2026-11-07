Nasdaq mbyll ditën me rritje 1,1 për qind dhe S&P 500 me 0,3 për qind, ndërsa Dow bie 0,5 për qind në mbylljen e javës së trazuar
Wall Street e mbylli të premten, 6 nëntor 2026, me një tablo të përzier, ku rimëkëmbja e aksioneve të inteligjencës artificiale e nxori Nasdaq-in në territor pozitiv, ndërsa Dow Jones u tërhoq. Sipas The Wall Street Journal, S&P 500 u ngjit 23,13 pikë, ose 0,31 për qind, në 7.376,86 pikë, Nasdaq Composite u rrit 264,43 pikë, ose 1,09 për qind, në 24.579,43 pikë, ndërsa Dow Jones ra 237,33 pikë, ose 0,46 për qind, në 51.285,73 pikë. Siç njofton Associated Press, me shifra të rrumbullakosura kjo përkthehet në +0,3 për qind për S&P 500, +1,1 për qind për Nasdaq-in dhe -0,5 për qind për Dow-n.
Pavarësisht rimëkëmbjes së së premtes, java u mbyll me humbje të ndjeshme. S&P 500 humbi 2,7 për qind për javën, humbja më e madhe javore që nga frika e tarifave në prill 2025, Nasdaq ra 3,4 për qind dhe Dow 0,9 për qind. E enjtja ishte dita më e keqe që nga tarifat e ashtuquajtura “Liberation Day” të prillit 2025, ndërsa të premten bursat e Tokios dhe Seulit ranë rreth 6 për qind, duke treguar se shitja kishte marrë përmasa globale përpara se të ndalej në Nju Jork.
Shtytja kryesore e së premtes erdhi nga aksionet e inteligjencës artificiale, të cilat u rimëkëmbën dhe ndalën shitjen globale. Nvidia ishte shtytja më e madhe për S&P 500, sipas Associated Press, dhe mbylli me +2,8 për qind në 186,64 dollarë, pas rënieve prej 9,3 për qind dhe 3,2 për qind në ditët e mëparshme. IREN u ngjit 19,4 për qind pas rezultateve mbi pritshmëritë dhe dy kontratave të reja, Lam Research u rrit 8,5 për qind pas programit deri në 25 miliardë dollarë për riblerjen e aksioneve, ndërsa CoreWeave u ngjit 5,8 për qind, Micron 5,6 për qind, AMD rreth 11 për qind dhe Intel rreth 8 për qind.
Jashtë sektorit të inteligjencës artificiale, tregu ishte i përzier dhe më shumë aksione në S&P 500 ranë sesa u ngjitën. Axon Enterprise ra 17,1 për qind pas rezultateve të dobëta dhe investimit prej 1,2 miliardë dollarësh në Skydio, ndërsa Charter Communications ra 5,7 për qind pas humbjes tremujore. Megjithatë, pavarësisht javës së trazuar, S&P 500 mbetet vetëm 5,3 për qind nën rekordin historik të muajit të kaluar.
Rendimenti i thesarit 10-vjeçar u ngjit lehtë në 4,85 për qind, nga 4,84 për qind të enjten vonë. Raporti i fortë i punësimit, me +165 mijë vende pune të shtuara në tetor, mbështeti rendimentet, ndërsa tregtarët rritën probabilitetin e një rritjeje të normës nga Rezerva Federale në dhjetor, sipas të dhënave të CME-së. Ndjenja e konsumatorëve u përmirësua papritur, sipas raportit paraprak të Universitetit të Michiganit, dhe pritjet për inflacionin e vitit të ardhshëm u zbutën.
Sipas Associated Press, pushteti i ndarë në Uashington — një Kongres demokrat përballë një Shtëpie të Bardhë republikane me të drejtë vetoje — mund të kufizojë përpjekjet federale për të frenuar industrinë e inteligjencës artificiale, një faktor që investitorët po e ndjekin nga afër ndërsa tregu përpiqet të gjejë ekuilibrin pas një jave kaq të trazuar.
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