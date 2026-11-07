Tiranë 7°C · Pjesërisht vranët 07 Nëntor 2026
S&P 500 7,377 ▲0.31%
DOW 51,286 ▼0.46%
NASDAQ 24,579 ▲1.09%
NAFTA 90.34 ▼0.2%
ARI 4,080 ▼0.83%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1230 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9162 EUR/ALL 90.9375 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5811 EUR/TRY 56.2509 EUR/JPY 177.22 EUR/CAD 1.5708 EUR/USD 1.1230 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9162 EUR/ALL 90.9375 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5811 EUR/TRY 56.2509 EUR/JPY 177.22 EUR/CAD 1.5708
₿ CRYPTO
BTC $76,058 ▲ +0.08% ETH $2,242 ▲ +0.18% XRP $1.1822 ▼ -3.28% SOL $90.2900 ▲ +0.37%
S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.34 ▼0.2 % ARI 4,080 ▼0.83 % S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.34 ▼0.2 % ARI 4,080 ▼0.83 %
EUR/USD 1.1230 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9162 EUR/ALL 90.9375 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5811 EUR/TRY 56.2509 EUR/JPY 177.22 EUR/CAD 1.5708 EUR/USD 1.1230 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9162 EUR/ALL 90.9375 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5811 EUR/TRY 56.2509 EUR/JPY 177.22 EUR/CAD 1.5708
07 Nën 2026
Breaking
Kosova pëson humbje dramatike nga Italia SHBA sanksionon tetë firma kanadeze të shërbimeve financiare për transaksione të lidhura me Iranin Prokuroria në Nish kërkon paraburgim deri në 30 ditë për tetë të dyshuarit për sulmin ndaj bajkerëve të Listës Studentore Prokuroria nis hetimet për qasjen e paautorizuar në llogarinë bankare të Përparim Ramës Kurti: Dokumentimi i krimeve të luftës i domosdoshëm për zbardhjen e së vërtetës
Menu
Ekspozita

Meg Onli dhe Zack Winokur do të kurojnë Bienalen e Whitney-t 2028

Muzeu Whitney në Nju Jork njoftoi sot kuratorët e edicionit të 83-të të bienales më jetëgjatë të artit amerikan, që hapet në mars 2028: kuratorja Meg Onli, e cila rikthehet pas edicionit të vitit 2024, dhe regjisori e koreografi Zack Winokur, një zgjedhje e paprecedentë nga bota e arteve performuese.

· 2 min lexim
Meg Onli (majtas) dhe Zack Winokur (foto: Bryan Derballa, me mirësi të Whitney Museum)

Muzeu Whitney i Artit Amerikan në Nju Jork njoftoi sot, më 6 nëntor, se kuratorja Meg Onli dhe regjisori skenik Zack Winokur do të kurojnë së bashku Bienalen e Whitney-t 2028, siç njofton Hyperallergic. Edicioni i 83-të i ekspozitës hapet në mars 2028, vetëm dy muaj pasi u mbyll edicioni i vitit 2026.

Onli rikthehet në Bienale: ajo bashkëkuroi edicionin e vitit 2024, “Even Better Than the Real Thing”, me Chrissie Iles. Ajo iu bashkua Whitney-t në vitin 2023 si kuratore-at-large dhe më pas u emërua kuratore “Nancy and Fred Poses”, ndërsa më parë ka qenë kuratore në Institutin e Artit Bashkëkohor në Filadelfia dhe bashkëdrejtore e Underground Museum në Los Anxhelos; së fundmi bashkëkuroi edhe retrospektivën e Roy Lichtenstein-it në Whitney. Drejtori i muzeut, Scott Rothkopf, e quajti Onli-n “një nga zërat kuratorialë më bindës që punojnë sot”.

Winokur, 37 vjeç, është zgjedhja e papritur: ish-balerin, regjisor dhe koreograf, ai është bashkëthemelues i AMOC* (American Modern Opera Company), kolektiv ndërdisiplinor me 17 këngëtarë, muzikantë, balerinë dhe artistë të tjerë performues, dhe ka qenë drejtor artistik i Little Island në Nju Jork — sipas Artnet News, ai nuk ka kuruar kurrë më parë një ekspozitë të madhe muzeale, ndaj emërimi i tij sinjalizon një hapje të Bienales drejt arteve performuese.

“Dëshira jonë e përbashkët është të vendosim në qendër objektet dhe njerëzit, si dhe përplasjen mes tyre”, tha Winokur. Onli shtoi se Bienalja ka një histori të pasur rishpikjeje dhe se është e emocionuar të eksplorojë se çfarë mund të jetë ajo, së bashku me Winokur-in, përmes bisedave me artistët.

Bienalja e Whitney-t, që daton nga viti 1932 (me origjinë te ekspozitat vjetore Annuals të muzeut), mbetet sondazhi më jetëgjatë i artit amerikan: më shumë se 3,600 artistë kanë marrë pjesë në të deri më sot.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu