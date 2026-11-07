Meg Onli dhe Zack Winokur do të kurojnë Bienalen e Whitney-t 2028
Muzeu Whitney në Nju Jork njoftoi sot kuratorët e edicionit të 83-të të bienales më jetëgjatë të artit amerikan, që hapet në mars 2028: kuratorja Meg Onli, e cila rikthehet pas edicionit të vitit 2024, dhe regjisori e koreografi Zack Winokur, një zgjedhje e paprecedentë nga bota e arteve performuese.
Muzeu Whitney i Artit Amerikan në Nju Jork njoftoi sot, më 6 nëntor, se kuratorja Meg Onli dhe regjisori skenik Zack Winokur do të kurojnë së bashku Bienalen e Whitney-t 2028, siç njofton Hyperallergic. Edicioni i 83-të i ekspozitës hapet në mars 2028, vetëm dy muaj pasi u mbyll edicioni i vitit 2026.
Onli rikthehet në Bienale: ajo bashkëkuroi edicionin e vitit 2024, “Even Better Than the Real Thing”, me Chrissie Iles. Ajo iu bashkua Whitney-t në vitin 2023 si kuratore-at-large dhe më pas u emërua kuratore “Nancy and Fred Poses”, ndërsa më parë ka qenë kuratore në Institutin e Artit Bashkëkohor në Filadelfia dhe bashkëdrejtore e Underground Museum në Los Anxhelos; së fundmi bashkëkuroi edhe retrospektivën e Roy Lichtenstein-it në Whitney. Drejtori i muzeut, Scott Rothkopf, e quajti Onli-n “një nga zërat kuratorialë më bindës që punojnë sot”.
Winokur, 37 vjeç, është zgjedhja e papritur: ish-balerin, regjisor dhe koreograf, ai është bashkëthemelues i AMOC* (American Modern Opera Company), kolektiv ndërdisiplinor me 17 këngëtarë, muzikantë, balerinë dhe artistë të tjerë performues, dhe ka qenë drejtor artistik i Little Island në Nju Jork — sipas Artnet News, ai nuk ka kuruar kurrë më parë një ekspozitë të madhe muzeale, ndaj emërimi i tij sinjalizon një hapje të Bienales drejt arteve performuese.
“Dëshira jonë e përbashkët është të vendosim në qendër objektet dhe njerëzit, si dhe përplasjen mes tyre”, tha Winokur. Onli shtoi se Bienalja ka një histori të pasur rishpikjeje dhe se është e emocionuar të eksplorojë se çfarë mund të jetë ajo, së bashku me Winokur-in, përmes bisedave me artistët.
Bienalja e Whitney-t, që daton nga viti 1932 (me origjinë te ekspozitat vjetore Annuals të muzeut), mbetet sondazhi më jetëgjatë i artit amerikan: më shumë se 3,600 artistë kanë marrë pjesë në të deri më sot.
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