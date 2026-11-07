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Bota

GJENEVË – OKB: Më shumë se 400 milionë dollarë për arsimin e fëmijëve në zonat e krizave

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e fëmijëve në zonat e

– Donatorët kanë premtuar mbi 400 milionë dollarë për të mbështetur arsimimin e fëmijëve në zonat e prekura nga luftërat dhe krizat humanitare, sipas Reuters.

Fondi i Kombeve të Bashkuara për Arsimin në Situata Emergjente njoftoi sot se kontributet e reja, pavarësisht shkurtimeve të ndjeshme të ndihmës ndërkombëtare, kanë mundësuar arritjen e më shumë se 90 për qind të objektivit të financimit.

Premtimet e reja financiare, të kombinuara me angazhimet e mëparshme, e çojnë totalin në 541,6 milionë dollarë, kundrejt objektivit prej 600 milionë dollarësh për planin strategjik 2027–2030.

Nisma “Education Cannot Wait” vlerësoi veçanërisht kontributet e Gjermanisë, Britanisë së Madhe, Norvegjisë dhe Zvicrës.

Shtetet e Bashkuara nuk figurojnë në listën e donatorëve të rinj, ndonëse në të kaluarën kanë financuar këtë nismë.

Administrata e presidentit Donald Trump ka shkurtuar ndihmën ndërkombëtare, duke i dhënë përparësi asistencës humanitare për shpëtimin e jetëve.

Plani i ri strategjik synon të mbështesë 10 milionë fëmijë, përfshirë ata që jetojnë në vende të prekura nga konfliktet, si Sudani dhe Ukraina.

Financimi synon të garantojë vazhdimësinë e arsimimit për fëmijët, të cilëve luftërat dhe krizat humanitare u kanë ndërprerë mundësitë për të ndjekur shkollën.

Ndërkohë, UNICEF paralajmëroi në fillim të kësaj jave për ndërprerjet në rritje të procesit mësimor në shkollat ukrainase për shkak të sulmeve ruse.

Në zonat pranë vijës së frontit, si Kharkivi, alarmet për sulme ajrore ndikojnë në rreth një të katërtën e orëve mësimore të fëmijëve.

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