Industria turke e makinave kërkon mbështetjen e Gjermanisë kundër përjashtimit nga rregullat “Made in Europe”
Ministri turk i Tregtisë, Ömer Bolat, dhe përfaqësuesit e industrisë automobilistike do të kërkojnë të enjten në Berlin që automjetet dhe pjesët e prodhuara në Turqi të mbeten të pranueshme për stimujt industrialë të BE-së, nga frika se rregullat e reja do të favorizojnë prodhimin brenda bllokut.
Turqia po kërkon mbështetjen e Gjermanisë që automjetet dhe pjesët e prodhuara në fabrikat e saj të mos mbeten jashtë stimujve industrialë të Bashkimit Evropian. Zyrtarë turq dhe përfaqësues të industrisë së makinave do të jenë të enjten në Berlin për të kërkuar që prodhimi turk të mbetet i pranueshëm sipas rregullave të nismës “Made in Europe”, nga frika se propozimet do të favorizojnë prodhimin brenda bllokut, siç njofton Deutsche Welle.
Ministri i Tregtisë, Ömer Bolat, dhe përfaqësuesit e Shoqatës së Eksportuesve të Industrisë Automobilistike të Uludağ-s (OİB) do të marrin pjesë më 19 nëntor në Samitin Gjermano-Turk të Automobilizmit, ku rregullat e propozuara do të diskutohen me Shoqatën Gjermane të Industrisë së Makinave (VDA) dhe shoqatën turke të furnizuesve TAYSAD. Kryetari i OİB-së, Kemal Yazıcı, tha se delegacioni do të takohet me prodhues gjermanë, shoqata industrie dhe politikëbërës ekonomikë për të kërkuar mbështetjen e tyre. “Turqia nuk është një furnizues i zakonshëm nga vendet e treta”, tha Yazıcı, duke paralajmëruar se përjashtimi i fabrikave turke do të rrisë kostot e prodhuesve gjermanë dhe do të dobësojë aftësinë e Evropës për të konkurruar.
Shifrat tregojnë peshën e lidhjeve: Turqia eksportoi 41.5 miliardë dollarë produkte automobilistike në vitin 2025 dhe vendet e BE-së blenë 30.1 miliardë dollarë prej tyre, ose 72.5 për qind, ndërsa Gjermania ishte tregu më i madh kombëtar me 6.6 miliardë dollarë. Edhe prodhuesit turq të pjesëve eksportuan 15.8 miliardë dollarë, dhe, sipas kryetarit të TAYSAD-it, Yakup Birinci, pjesët e prodhuara në Evropë përbëjnë 55 për qind të importeve turke të komponentëve, të cilat pastaj montohen në automjete që fabrikat turke i eksportojnë në BE dhe në tregje të tjera.
Nisma “Made in Europe” synon që blerjet publike dhe subvencionet të nxisin prodhimin evropian dhe të ulin varësinë nga furnizuesit e huaj, veçanërisht Kina. Komisioni Evropian paraqiti në mars propozimin e Aktit të Përshpejtuesit Industrial, i cili lejonte që, në kushte të caktuara, përmbajtja nga vendet me union doganor ose marrëveshje tregtie të lirë me BE-në të njihej si përmbajtje evropiane — një rrugë e mundshme për prodhuesit turq. Por një marrëveshje e mëvonshme franko-gjermane për politikën automobilistike e ngushtoi fushën te 27 vendet e BE-së dhe Britania, duke rritur shqetësimin e Ankarasë. Rregullat janë ende në negociata mes qeverive të BE-së dhe Parlamentit Evropian.
Turqia kërkon që rregullat e reja të njohin unionin doganor me BE-në, në fuqi që nga janari 1996, dhe të përfshijnë plotësisht automjetet dhe komponentët e prodhuar në vend. Bolat loboi edhe në Bruksel në tetor, ku u tha zyrtarëve të BE-së se Turqia duhet trajtuar si partnere e barabartë dhe theksoi se kompanitë evropiane qëndrojnë pas gati tri të katërtave të prodhimit të automjeteve në Turqi. Yazıcı paralajmëroi se përjashtimi i prodhimit turk mund të prishë lëvizjen e pjesëve dhe automjeteve mes fabrikave, të rrisë çmimet dhe të vendosë investimet nën presion në të dyja anët.
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