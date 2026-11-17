Koalicioni i Jetten-it vendos të vazhdojë qeverinë e pakicës pas katër ditësh bisedime krize
Udhëheqësit e koalicionit qeverisës holandez vendosën të vazhdojnë qeverinë e pakicës, njoftoi të hënën zyra e kryeministrit Rob Jetten pas katër ditësh bisedime krize, siç njofton Reuters.
Sipas zyrës së Jetten-it, bisedimet maratonë “rikthyen besimin” mes tri partive të koalicionit. Udhëheqësit e partive nuk dhanë deklarata të veçanta, por do ta shpjegojnë situatën pas takimit me pjesën tjetër të kabinetit, që mbahet të martën.
Koalicioni u hodh në kaos javën e kaluar, gjatë një debati të ashpër për taksat mbi pasurinë, i cili përballi partinë centriste D66 të Jetten-it dhe Kristian-Demokratët me partnerin e tyre të djathtë, VVD-në, e cila kundërshtoi një marrëveshje që dy partitë e tjera kishin arritur me opozitën e majtë.
Të premten, pas ditës së parë të bisedimeve të krizës, Jetten u shpreh optimist se koalicioni do të mbijetonte, pas disa ditësh diskutimesh “të hollësishme” për mënyrën e përmirësimit të bashkëpunimit. Por udhëheqësja e VVD-së e ftohu menjëherë optimizmin në një konferencë të veçantë për shtyp, duke e quajtur qeverinë e pakicës “një eksperiment të dështuar”.
Që atëherë, udhëheqësit e partive ruajtën heshtjen, ndërsa kërkonin një kompromis në seanca maratonë që zgjatën gjatë gjithë fundjavës dhe të hënën. Me vendimin e së hënës, qeveria e pakicës vazhdon punën, ndërsa shpjegimet publike priten pas mbledhjes së kabinetit të së martës.
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