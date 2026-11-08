☁️
Tiranë 14°C · Vranët 08 Nëntor 2026
S&P 500 7,377 ▲0.31%
DOW 51,286 ▼0.46%
NASDAQ 24,579 ▲1.09%
NAFTA 90.83 ▲0.34%
ARI 4,075 ▼0.94%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1163 EUR/GBP 0.8344 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 90.9695 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5975 EUR/TRY 55.9549 EUR/JPY 176.70 EUR/CAD 1.5724 EUR/USD 1.1163 EUR/GBP 0.8344 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 90.9695 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5975 EUR/TRY 55.9549 EUR/JPY 176.70 EUR/CAD 1.5724
₿ CRYPTO
BTC $75,956 ▼ -0.21% ETH $2,240 ▼ -0.28% XRP $1.1641 ▼ -1.08% SOL $89.2900 ▼ -1.05%
S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.83 ▲0.34 % ARI 4,075 ▼0.94 % S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.83 ▲0.34 % ARI 4,075 ▼0.94 %
EUR/USD 1.1163 EUR/GBP 0.8344 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 90.9695 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5975 EUR/TRY 55.9549 EUR/JPY 176.70 EUR/CAD 1.5724 EUR/USD 1.1163 EUR/GBP 0.8344 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 90.9695 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5975 EUR/TRY 55.9549 EUR/JPY 176.70 EUR/CAD 1.5724
08 Nën 2026
Breaking
Media izraelite “Ynet”: Shqipëria mes vendeve që kanë përjetuar transformimin më të madh turistik JAPONI – Tërmet me magnitudë 5,7 ballë Rihter, mbi 20 të plagosur dhe dëme materiale Camerimage hapet me një minutë heshtje për viktimat në Krakov: Darren Aronofsky nderohet, Guadagnino prezanton “Artificial” Rama prezanton “pasqyrën e Dialogut” në rrjetet sociale: Ura e re digjitale për pyetje, kritika dhe propozime Nga 100 euro për ilaçe për 237 pensionistët me të ardhurat më të ulëta në Tivar
Menu
Film

Camerimage hapet me një minutë heshtje për viktimat në Krakov: Darren Aronofsky nderohet, Guadagnino prezanton “Artificial”

Edicioni i 34-t i festivalit polak të kinematografisë nisi në Toruń me homazhe për viktimat e sulmit në Krakov, me çmimin e regjisorit për Darren Aronofsky dhe me filmin hapës “Artificial” të Luca Guadagnino-s për lindjen e OpenAI.

· 3 min lexim
Darren Aronofsky
Darren Aronofsky. Foto: LucaFazPhoto / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Edicioni i 34-t i festivalit Camerimage u hap të shtunën mbrëma, më 7 nëntor, në Qendrën e Kulturës Jordanski në Toruń të Polonisë, dhe do të zgjasë deri më 14 nëntor, siç njofton Deadline. Ceremonia e hapjes, që zgjati tre orë, nisi me një minutë heshtje për viktimat e sulmit masiv në Krakov, i cili kishte ndodhur vetëm pak orë më parë — sipas raportimeve të cituara nga Deadline, të paktën gjashtë persona humbën jetën dhe disa të tjerë u plagosën, në atë që përshkruhet si sulmi me armë më vdekjeprurës në Poloni prej dekadash.

Inteligjenca artificiale ishte një nga temat kryesore të mbrëmjes. Drejtori i festivalit, Marek Zydowicz, doli në skenë me një robot humanoid dhe foli për “shpresat dhe kërcënimet” e IA-së, ndërsa gjatë ceremonisë u shfaqën pamje ku Francis Ford Coppola, Gal Gadot, Christopher Nolan, Maggie Gyllenhaal, Steven Spielberg dhe Ben Affleck shprehnin mendimet e tyre mbi inteligjencën artificiale.

Në qendër të mbrëmjes ishte Darren Aronofsky, i cili u nderua me çmimin nderi të Camerimage për regjisorin. Aronofsky, një mbështetës i IA-së gjenerative që vitin e kaluar themeloi studion e tij Primordial Soup, tha se kjo ishte hera e tretë që merrte pjesë në Camerimage dhe se kthehet atje sepse festivali feston bashkëpunimin e të gjithë atyre që e bëjnë të mundur filmin, jo vetëm emrat më të spikatur.

Mbrëmja solli edhe vlerësime të tjera: aktorja polake Karolina Gruszka mori Çmimin e Filmit të Marshallit të Rajonit Kujawy Pomorze, ndërsa kinematografi Janusz Kamiński u nderua me një çmim nga The Hollywood Reporter. Festivali i bëri gjithashtu homazh Andrzej Wajda-s, në 100-vjetorin e lindjes dhe një dekadë pas vdekjes së tij, ndërsa Senati i Polonisë e ka shpallur këtë vit Vitin e Wajda-s.

Filmi hapës ishte “Artificial” i Luca Guadagnino-s, historia e lindjes së OpenAI, me Andrew Garfield në rolin e Sam Altman dhe Yura Borisov në atë të Ilya Sutskever. Guadagnino doli në skenë së bashku me kinematografin Malik Hassan Sayeed dhe tha se prej kohësh është kurioz për “oligarkët e teknologjisë”; sipas tij, skenari i Simon Rich i lejoi të tregojë se sa pak njerëz kontrollojnë shoqëritë tona, ndërsa filmi u mbajt besnik ndaj fakteve dhe u verifikua 100% nga ana ligjore. Sipas Deadline, Neon do ta nxjerrë filmin në SHBA më 25 dhjetor dhe në Mbretërinë e Bashkuar më 22 janar 2027.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu