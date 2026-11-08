Camerimage hapet me një minutë heshtje për viktimat në Krakov: Darren Aronofsky nderohet, Guadagnino prezanton “Artificial”
Edicioni i 34-t i festivalit polak të kinematografisë nisi në Toruń me homazhe për viktimat e sulmit në Krakov, me çmimin e regjisorit për Darren Aronofsky dhe me filmin hapës “Artificial” të Luca Guadagnino-s për lindjen e OpenAI.
Edicioni i 34-t i festivalit Camerimage u hap të shtunën mbrëma, më 7 nëntor, në Qendrën e Kulturës Jordanski në Toruń të Polonisë, dhe do të zgjasë deri më 14 nëntor, siç njofton Deadline. Ceremonia e hapjes, që zgjati tre orë, nisi me një minutë heshtje për viktimat e sulmit masiv në Krakov, i cili kishte ndodhur vetëm pak orë më parë — sipas raportimeve të cituara nga Deadline, të paktën gjashtë persona humbën jetën dhe disa të tjerë u plagosën, në atë që përshkruhet si sulmi me armë më vdekjeprurës në Poloni prej dekadash.
Inteligjenca artificiale ishte një nga temat kryesore të mbrëmjes. Drejtori i festivalit, Marek Zydowicz, doli në skenë me një robot humanoid dhe foli për “shpresat dhe kërcënimet” e IA-së, ndërsa gjatë ceremonisë u shfaqën pamje ku Francis Ford Coppola, Gal Gadot, Christopher Nolan, Maggie Gyllenhaal, Steven Spielberg dhe Ben Affleck shprehnin mendimet e tyre mbi inteligjencën artificiale.
Në qendër të mbrëmjes ishte Darren Aronofsky, i cili u nderua me çmimin nderi të Camerimage për regjisorin. Aronofsky, një mbështetës i IA-së gjenerative që vitin e kaluar themeloi studion e tij Primordial Soup, tha se kjo ishte hera e tretë që merrte pjesë në Camerimage dhe se kthehet atje sepse festivali feston bashkëpunimin e të gjithë atyre që e bëjnë të mundur filmin, jo vetëm emrat më të spikatur.
Mbrëmja solli edhe vlerësime të tjera: aktorja polake Karolina Gruszka mori Çmimin e Filmit të Marshallit të Rajonit Kujawy Pomorze, ndërsa kinematografi Janusz Kamiński u nderua me një çmim nga The Hollywood Reporter. Festivali i bëri gjithashtu homazh Andrzej Wajda-s, në 100-vjetorin e lindjes dhe një dekadë pas vdekjes së tij, ndërsa Senati i Polonisë e ka shpallur këtë vit Vitin e Wajda-s.
Filmi hapës ishte “Artificial” i Luca Guadagnino-s, historia e lindjes së OpenAI, me Andrew Garfield në rolin e Sam Altman dhe Yura Borisov në atë të Ilya Sutskever. Guadagnino doli në skenë së bashku me kinematografin Malik Hassan Sayeed dhe tha se prej kohësh është kurioz për “oligarkët e teknologjisë”; sipas tij, skenari i Simon Rich i lejoi të tregojë se sa pak njerëz kontrollojnë shoqëritë tona, ndërsa filmi u mbajt besnik ndaj fakteve dhe u verifikua 100% nga ana ligjore. Sipas Deadline, Neon do ta nxjerrë filmin në SHBA më 25 dhjetor dhe në Mbretërinë e Bashkuar më 22 janar 2027.
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