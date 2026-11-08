Shkolla “25 Maji” në Tuz: Avokati i Popullit nuk gjeti diskriminim ndaj profesoreshës, por konstatoi shkelje nga drejtimi
Profesoresha e historisë ishte ankuar për diskriminim kombëtar e fetar gjatë vitit shkollor 2024/2025; orët iu caktuan sipas normës, por drejtimi nuk formoi komision për ankesën, dokumentacioni i vlerësimit ishte i paplotë dhe një sulm verbal ndaj saj mbeti pa masë disiplinore.
Avokati i Popullit i Malit të Zi nuk ka gjetur prova se profesoresha e historisë në shkollën e mesme të përzier “25 Maji” në Tuz është diskriminuar për shkak të përkatësisë kombëtare apo fetare, por ka konstatuar shkelje serioze në punën e drejtimit të shkollës, njofton CdM, që ka pasur qasje në mendimin e Avokatit.
Ankesa e profesoreshës M. K. kishte të bënte me vitin shkollor 2024/2025: ajo pretendonte se, pasi drejtoresha Dušanka Vukmanović u transferua në një shkollë tjetër dhe në vend të saj u emërua ushtruesja e detyrës Senada Đešević, iu shkurtuan orët e mësimit, iu mohuan aktivitetet e lira dhe aftësimi profesional, iu hoqën detyrat shtesë dhe iu kufizua komunikimi me drejtimin.
Sipas mendimit që citon CdM, orët dhe detyrat iu caktuan sipas normës dhe nevojave të procesit mësimor, ndërsa shkurtimi i orëve erdhi pas ndryshimeve të planit mësimor dhe riorganizimit të orëve; anëtarësia e saj në këshillin e mësimdhënësve u konfirmua pas ndërhyrjes së Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Inovacionit, ndërsa në vlerësim ajo mori notën “kënaqshëm”, kurse kolegu i saj D. K. mori “pakënaqshëm” — prandaj diskriminimi nuk u vërtetua as në këto pika.
Megjithatë, Avokati i Popullit konstatoi se drejtoresha Đešević nuk e zhvilloi siç duhet procedurën e mbrojtjes së të drejtave të punonjëses: ajo nuk formoi komisionin që duhej ta shqyrtonte ankesën, por vetëm dha përgjigje — gjë që, sipas mendimit, shkel detyrimin e punëdhënësit për të garantuar mbrojtjen e dinjitetit në punë. U konstatua gjithashtu se më 26 mars 2025 profesoresha u sulmua verbalisht në ambientet e shkollës nga bibliotekistja T. S., me fyerje në mënyrë të vrazhdë e të papërshtatshme, dhe se drejtimi duhej të kishte marrë masa, përfshirë procedurën disiplinore.
Edhe dokumentacioni i vlerësimit të profesoreshës rezultoi i paplotë: mungonin arsyetimi i notës dhe procesverbali i bisedës me të, gjë që, sipas Avokatit, bie ndesh me Ligjin për arsim dhe edukim dhe me Rregulloren e vlerësimit.
Avokati i Popullit i rekomandoi drejtoreshës që në rastet e ankesave për cenim dinjiteti, mobing apo diskriminim të formojë detyrimisht komisione, të mbajë dokumentacionin e vlerësimit sipas ligjit dhe të marrë masa ndaj punonjëses që fyeu profesoreshën, duke njoftuar edhe Ministrinë; Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Inovacionit iu rekomandua të mbështesë me trajnime e punëtori shkollat ku ka probleme komunikimi. Mendimi, siç raporton CdM, u është dorëzuar drejtoreshës, Ministrisë dhe vetë profesoreshës.
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