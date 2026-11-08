Nga 100 euro për ilaçe për 237 pensionistët me të ardhurat më të ulëta në Tivar
Komuna e Tivarit ka hapur tenderin për blerjen e ilaçeve për pensionistët me pensionin minimal prej 450 eurosh; ndihma e njëhershme prej 100 eurosh për person merret me recetë në farmacinë që do të zgjidhet, ndërsa tenderi mbetet i hapur deri më 17 nëntor.
Komuna e Tivarit ka shpallur tenderin për blerjen e ilaçeve për pensionistët me të ardhurat më të ulëta, në kuadër të masës së re mbështetëse për kategoritë më të rrezikuara të popullsisë, njofton Vijesti.
Vlera e parashikuar e prokurimit është 23.700 euro me TVSH, ndërsa dokumentacioni i tenderit u publikua më 7 nëntor në portalin e prokurimeve publike të Malit të Zi. Masa zbatohet sipas Programit të masave mbështetëse për pensionistët me të ardhurat më të ulëta, të miratuar në tetor të këtij viti.
Të drejtën e ndihmës e kanë pensionistët me vendbanim në territorin e komunës së Tivarit që marrin pensionin minimal prej 450 eurosh. Secili prej 237 pensionistëve të përfshirë mund të marrë një ndihmë të njëhershme financiare prej 100 eurosh, të destinuar posaçërisht për blerjen e ilaçeve.
Pensionistët të cilëve u miratohet ndihma, ilaçet do t’i marrin në farmacinë, oferta e së cilës do të zgjidhet si më e favorshmja, në bazë të recetave të përshkruara dhe të listës së dorëzuar. Tenderi mbetet i hapur deri më 17 nëntor.
“Kjo masë është pjesë e një pakete më të gjerë mbështetjeje për kategoritë më të rrezikuara të popullsisë, me synim përmirësimin e cilësisë së jetës së pensionistëve në Tivar”, ka bërë të ditur Komuna e Tivarit, citon Vijesti.
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