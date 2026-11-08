«Godzilla Minus Zero» bëhet filmi i katërt joanglisht që merr kreun e box office-it në SHBA: 31 milionë dollarë në hapje
Filmi i Takashi Yamazaki-t shënoi 14.7 milionë dollarë në ditën e hapjes nga 3,254 kinema dhe mori notën A në CinemaScore, ndërsa «The Cat in the Hat» mbetet i dyti me 18 milionë dollarë të parashikuara.
«Godzilla Minus Zero», filmi i ri i Toho-s dhe GKids nga regjisori Takashi Yamazaki, shënoi 14.7 milionë dollarë në ditën e hapjes dhe po shkon drejt një hapjeje prej 31 milionë dollarësh në fundjavë, nga 3,254 kinema, siç njofton TheWrap.
Rezultati është gati trefishi i 11.4 milionë dollarëve të filmit të mëparshëm të Yamazaki-t, «Godzilla Minus One» (dhjetor 2023), i cili arriti gjithsej 57.4 milionë dollarë në tregun vendas amerikan.
Me këtë ecuri, «Minus Zero» bëhet vetëm filmi i katërt jo në anglisht që merr vendin e parë në box office-in amerikan, pas «The Passion of the Christ», «Hero» të Zhang Yimou-t dhe anime-s «Demon Slayer: Infinity Castle». Filmi mori notën A në CinemaScore, 90% nga kritikët dhe 96% nga publiku në Rotten Tomatoes, ndërsa sipas JustWatch, «Godzilla Minus One» ishte filmi më i shikuar në streaming në të gjitha platformat javën e kaluar.
Në vendin e dytë renditet «The Cat in the Hat» i Warner Bros. Pictures Animation, me 6 milionë dollarë në ditën e hapjes nga 4,003 salla, drejt 18 milionë dollarëve në fundjavën e hapjes, me notën A në CinemaScore.
Gara për vendin e tretë zhvillohet mes «You Can See Everything» të A24 dhe «Ramayana: Rise of a Legend» të Sony Pictures, secili me rreth 8 milionë dollarë këtë fundjavë. «You Can See Everything» arrin 78.9 milionë dollarë gjithsej deri të dielën, ndërsa «Ramayana» po shkon drejt një hapjeje 4-ditore prej 11.5 milionë dollarësh.
Top 5 e mbyll «Drummer Boy» i Angel Studios, me rreth 7.9 milionë dollarë nga 2,850 salla, notën A në CinemaScore dhe 93% nga publiku në Rotten Tomatoes.
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