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Greqia

Energjia elektrike në Greqi: tarifat e gjelbra deri në trefish më të shtrenjta se ato blu, vetëm 31,6% e familjeve me tarifë fikse

Sipas të dhënave të Autoritetit Rregullator të Energjisë (RAE), çmimet variojnë nga 13 deri në 40 cent për kilovat-orë. Për një familje me konsum 300 kWh në muaj, diferenca mes tarifës më të shtrenjtë të gjelbër dhe asaj më të lirë fikse arrin 81,5 euro në muaj, rreth 978 euro në vit.

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Bankënota euro mbi një dokument me llojet e tarifave të energjisë elektrike në Greqi. Foto: ProtoThema (arkiv)

Familjet greke që kanë zgjedhur tarifat “e gjelbra” të energjisë elektrike paguajnë deri në trefish më shumë se ato që kanë kaluar në tarifat fikse “blu”, siç tregojnë të dhënat e mjetit zyrtar të krahasimit të Autoritetit Rregullator të Energjisë (RAE), të raportuara nga ProtoThema dhe Skai. Çmimet e energjisë variojnë nga 13 deri në 40 cent për kilovat-orë, në varësi të programit që ka zgjedhur secili konsumator.

Sipas të dhënave të RAE që citon ProtoThema, tarifat fikse blu variojnë nga 13 deri në 26 cent për kilovat-orë, me ofertat më konkurruese që nisin nga 13–14 cent, ndërsa tarifat e gjelbra, ato speciale me çmim të luhatshëm, variojnë nga 22 deri në 40 cent për kilovat-orë. Megjithatë, vetëm 31,6% e familjeve kanë zgjedhur një tarifë fikse blu, ndërsa shumica dërrmuese, 68,4%, mbetet në tarifat e gjelbra.

Diferenca përkthehet në shuma të ndjeshme për buxhetin familjar. Për një familje me konsum 300 kilovat-orë në muaj, një tarifë e gjelbër prej 40 cent për kilovat-orë, me një pagesë fikse prej 0,5 euro në muaj, kushton 120,5 euro në muaj, ndërsa një tarifë fikse prej 13 cent kushton vetëm 39 euro — një diferencë prej 81,5 euro në muaj, ose rreth 978 euro në vit. Edhe në skenarin më të butë, me tarifë të gjelbër prej 22 cent, familja paguan 66 euro në muaj kundrejt 39 eurove të tarifës fikse, pra 324 euro më shumë në vit.

“Shumica e konsumatorëve paguajnë tarifa të larta, megjithëse ka në dispozicion tarifa fikse më të lira”, thekson RAE në njoftimin e saj, duke u bërë thirrje konsumatorëve të krahasojnë tarifat dhe të zgjedhin programin më të favorshëm përmes mjetit zyrtar të krahasimit. Autoriteti kujton se ndryshimi i furnizuesit është falas dhe i lehtë.

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