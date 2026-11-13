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Moda

Çanta Whisker e Loewe-s po bëhet e preferuara e re e yjeve

Pas suksesit të Amazona 180, shtëpia spanjolle sjell modelin Whisker të koleksionit vjeshtë-dimër 2026, tashmë në duart e Julia Garner, Emma D'Arcy dhe Sarah Snook.

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Julia Garner me çantën Whisker të Loewe-s

Çanta Amazona 180 e Loewe-s ishte një nga çantat “It bag” të vitit 2026. Ajo u mbajt nga modele, aktore dhe sportiste, dhe u prezantua në shumë variante ngjyrash, duke u kthyer në një nga aksesorët më të dallueshëm të vitit.

Tani shtëpia spanjolle sjell modelin e ri Whisker, të dizajnuar nga Jack McCollough dhe Lazaro Hernandez për koleksionin vjeshtë-dimër 2026, siç njofton Red Carpet Fashion Awards. Modeli i ri vjen si vazhdim i vëmendjes që Loewe ka marrë me çantat e saj të fundit, por me një karakter të vetin.

Whisker ka një siluetë të butë e të varur, një hapje dalluese me zinxhir, tërheqës të zgjatur dhe një dorezë të strukturuar. Ajo ka një cilësi lozonjare që e dallon nga Amazona 180 dhe nga çanta ikonike Puzzle, ndërsa është punuar nga lëkurë e butë e glazuar, me një formë të pazakontë të palosur dhe me rrip të gjatë supi.

Modeli tashmë është parë në duart e Julia Garner, Odessa A’zion, Hannah Einbinder, Emma D’Arcy dhe Sarah Snook, me gjashtë interpretime të ndryshme, përfshirë variante me kuadrate. Prania e saj te kaq shumë yje, në një kohë të shkurtër, e ka vendosur menjëherë në qendër të vëmendjes së modës.

Mbetet të shihet nëse Whisker do të bëhet “It bag” i radhës, por fillimi është premtues dhe tregon se Loewe ka gjetur sërish një model që tërheq vëmendjen e yjeve dhe të publikut.

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